Yaz ve sonbahar aylarında balayı planı yapan çiftler için artık farklı konseptlere sahip yepyeni seçenekler var.







Maldivler, Phuket ve Paris gibi klasik ve romantik destinasyonlara, artık Türkiye'deki balayı trendlerini belirleyen Meksika, Langkawi ve Hindistan gibi macera ve tutkunun bir arada yaşanabileceği yeni keşif noktaları da eklendi.Tatil.com, balayını nerede geçireceklerine hala karar veremeyenler için son yıllarda ilgi odağı haline gelen özgün balayı rotalarını derledi. Hem yeni evleneceklere balayı tatili için hem de aşk tazelemek isteyen çiftlere özel olarak önerilen bu cazip destinasyonlar, gezgin ruhlu çiftlere farklı deneyimler vadediyor.Klasik tercihlere alternatif olarak sunulan ülkelerin başında, yerli kültür mirasına sıkı sıkıya tutunan Meksika geliyor. Latin Amerika'nın en büyük ve en hareketli ülkelerinden biri olan Meksika, yeni yerler keşfetmeye meraklı çiftler için heyecan verici bir destinasyon. Otantik bir tatil hayal edenler için Meksika, astronomi ve matematik alanındaki başarılarıyla bilim insanlarını hala peşlerinden sürükleyen Mayaların gizemli piramitlerinden Karayip Denizi'nin masmavi sularına ve bembeyaz kumsallarına uzanan en etkileyici seçimlerden biri.1050 €’dan başlayan fiyatlarla.10 milyon yaşındaki yağmur ormanları ve 8 bin yaşındaki mercan kayalıkları ile çepeçevre kuşatılan Malezya'nın Langkawi Adası, egzotik bir balayı hayal eden çiftler için. Adanın zengin bitki örtüsü ve benzersiz yaban hayatının beş yıldızlı tatil imkânlarıyla en iyi şekilde dengelendiği Langkawi'de, çiftleri hindistan cevizi ağaçlarının gölgesinde enfes bir deniz keyfi ve zihinlerden çıkmayacak kusursuz bir tablo bekliyor.390 €’dan başlayan fiyatlarla.Müzikleri, filmleri ve dinleri ile yüzyıllardır milyonları cezbeden Hindistan, artık yalnızca kâşiflerin, dağcıların ve hippilerin değil, balayı çiftlerinin de popüler rotalarından biri. Günbatımını Goa'nın upuzun sahillerini süsleyen altın sarısı kumların üzerinde yakalayan çiftler, dünyanın yedi harikasından biri olan Tac Mahal'de insanlık tarihinin en büyük aşk öykülerinden birine tanıklık ediyor. Hindistan, renkli etnik yapısı, baharatlarla bezenmiş enfes mutfağı ve insanlığa mal olmuş mistik öğretileriyle sıradışı bir balayı isteyen çiftler için.Seyahat kültürüne yeni bir boyut kazandıran bu özgün balayı rotaları, romantizm ve aşk kokan klasik balayı adreslerini henüz unutturabilmiş değil. Phuket'ten Kenya'ya, Paris'ten Roma'ya kadar pek çok seçenek, baş başa ve sakin bir balayı geçirmek isteyenler için çekiciliğini hala koruyan en keyifli noktalardan bazıları.528 €’dan başlayan fiyatlarla.Karayip Adaları’nın incisi Küba, kendine özgü atmosferini hala koruyan nadir ülkelerden biri olarak canlı gece hayatı, eski Amerikan arabaları, el yapımı puro ve romları ile hayatı dolu dolu yaşamak isteyen balayı çiftlerini bekliyor. Küba'da yeni evlilere yapılan şık sürprizlere, her daim sıcakkanlı olan Küba insanının hoş sohbeti ve ülkenin benliğini oluşturan baş döndürücü müzik ve danslar eşlik ediyor.1.749 €’dan başlayan fiyatlarla.Yaşlı Kıta Afrika, farklı konseptler ile tasarlanmış iki farklı rotada balayı çiftlerini ağırlıyor. Afrika'nın en gelişmiş merkezlerinden biri olan Cape Town, birbirinden güzel otelleri, lezzetli yemekleri ve Ümit Burnu'nun dev dalgalarıyla uzaklardan gelen yeni evlileri selamlarken, vahşi yaşamın kalbinde adrenalin dolu bir safari tercih edenler de Kenya'nın savanalarına doğru yol alıyor ve Mombasa'nın cennet plajlarına kendini bırakıyor.375 €’dan başlayan fiyatlarla.Palmiyelerle çevrili sahilleri, tropikal adalarla çevrelenmiş denizi, lezzetli deniz ürünleri ve lüks konaklama tesisleri ile Phuket, unutulmaz bir balayı yaşamak isteyenler için benzersiz bir destinasyon. Maldivler ise, deniz, kum ve güneş konseptli bir balayı planlayanlar için, göz kamaştıran turkuaz rengi lagünleriyle dış dünyadan izole, büyülü zamanlar vadediyor. Her iki bölge de, şnorkelli dalışlardan spa masajlarına, kano gezilerinden sörfe kadar birbirinden farklı cazip seçenekleriyle kusursuz birer ada kaçamağı sunuyor.1.399 €’dan başlayan fiyatlarla.Paris, Nice ve Roma, balayını dünyanın diğer ucunda geçirmek istemeyen çiftler için en uygun üç farklı rota. Seine Nehri boyunca yürümek, Eiffel Kulesi'nin zirvesinde tüm duyuları harekete geçiren şehri gece ışıklarıyla birlikte izlemek ve hüzünlü Fransız melodilerinin sardığı sokaklarda âşıklar şehrinin büyüsüne kapılmak, balayında Fransa'yı tercih edenler için, romantizmin başkenti olarak bilinen Paris'in edebiyata ve filmlere konu olan efsanelerini gerçeğe dönüştürüyor. Mükemmel bir Avrupa şehri deneyimi sunan Nice ise, mavi ve yeşilin ahenkle bir araya geldiği doğasıyla Güney Fransa'da yeni evlileri kucaklıyor. Rahat ve dingin bir balayının en gözde adreslerinden biri olan bu liman kenti, görkemli tarihi yapıların arasından göz kırpan berrak deniziyle “Akdeniz kıyılarının prensesi” lakabını layıkıyla hak ediyor. İtalya'nın başkenti Roma da, tarihi dokusu ve mimari yapısının aşk ile bütünleştiği sokaklarında zihinlerden silinmeyecek bir balayı sözü veriyor. Sanat ve modayla nefes alan bu şehir, Aşk Çeşmesi'ne para atıp aşkını sonsuza dek yaşatmak isteyen çiftleri bekliyor.199 €’dan başlayan fiyatlarla.