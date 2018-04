Yeni trend: Gastronomi turları

Gastronomi turları, Ramazan Bayramı'nda farklı bir tatil arayışında olanlar için 'en leziz' seçenek!

Ramazan Bayramı'nda "farklı bir tatil yapmak" isteyenler için, Anadolu'ya özgü lezzetlerin tadılabileceği çok sayıda gastronomi tur seçeneği bulunuyor.



Türk mutfak kültürü, son yıllarda geleneksel tatil kalıplarının dışına çıkmaya çalışan yerli ve yabancı turistlerce zeytinyağlıları, kebapları, tatlı ve tuzlu lezzetleriyle ilgi görüyor.



Yurt içinden ve dışından çok sayıda tur firmasınca yılın 12 ayında düzenlenen gastronomi turlarında Adana, Hatay ve Gaziantep gibi iller yöresel tatlarıyla öne çıkıyor.



Ayrıca turlara katılanlar isterlerse bazen bir bağ bozumuna giderken bazen de zeytini dalından toplayabiliyor.



Dünyaya ün salan Gaziantep tatlıları

Gaziantep yemekleri, Türk ve dünya mutfakları arasında ayrıcalıklı bir yere sahip. Nineden toruna bir miras titizliğiyle öğretilen yemeklerin ve tatlıların yapımında kullanılan malzemelerin seçimindeki titizlik, hazırlama ve pişirmede gösterilen beceri, yemeklere değişik tat ve lezzet veren baharatlar, salçalar, soslar ve karışımlar yöre yemeklerinin ün salmasına neden oluyor.



Baklava, havuç dilimi, şöbiyet, bülbül yuvası, dolama, fıstık ezmesi, kırma kadayıf, burma kadayıf, aşure, zerde, bastık, nişe helvası, küncülü helva, şıllık, kerebiç, kahke ve hedik bayrama tat verecek lezzetlerin başında geliyor.



Kapadokya'nın testi kebabı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, son yıllarda yabancı turistler kadar yerli tatilcilerin de ilgi odağı oluyor. Bölgedeki yöresel yemekler gerek sunumu gerek lezzetiyle hem görülmeye hem de tadılmaya değer bulunuyor. Bölge halkının ''Ağ Bakla'' olarak bildiği tandırda kuru fasulye, testisi sunum sırasında kırılarak servis edilen testi

kebabı, Nevşehir tava ve sanayi pilavının muhakkak tadılması öneriliyor.



Nevşehir ve Kapadokya bölgesinin yemeklerinin yanı sıra çerezlik kabak çekirdeği, kuru ve yaş üzümü ile patatesi de yöreye özgü yiyecekler arasında yer alıyor.



Adana, kebap ve şalgamıyla biliniyor

Çeşitli kültürlerin etkisi altında kalması nedeniyle zengin bir mutfağa sahip Adana'nın yemeklerinin en büyük özelliği un, bulgur, et ve çeşitli baharatların bir arada kullanılması.

Adana kebabının yanı sıra kesme ya da hamur çorbası, yüzük çorbası, düğün çorbası, sebze yemeklerinden süllüm, mercimekli ıspanak başı, kabak çintmesi, ekşili topalak, sarmısaklı köfte, içli köfte, sakatat dolması, karakuş tatlısı, taş kadayıfı ve halka tatlısı Adana mutfağının özgün yemeklerinden.



Hatay'da ne yenir?

Hatay'da birbirinden etkilenen kültürlerin yansıması mutfakta da görülüyor. Oruk, öcce, ekşili börülce, beyaz kabak boranisi, cevizli biber (muhammara), bakla ezmesi, humus, nazlı et yemeğiyle peynirli künefe ve taş kadayıf tatlıları ziyaretçilerin damaklarında unutulmaz tatlar bırakıyor.



Yaprak sarmasının kalem gibi olanı makbul

Geleneksel Osmanlı mutfağı örneklerinin sıkça karşılaşıldığı Başkent Ankara'da, konakları ve arnavut kaldırımlarıyla her geçen gün daha fazla turistin ilgisini çeken Beypazarı yemekleriyle de öne çıkıyor.



Beypazarı yaprak sarması, kapama pilav, Beypazarı simidi, ballı tirit, erişteli yeşil mercimek çorbası, tarhana çorbası, Ankara yaprak döneri, Çubuk kelek turşusu, cevizli pekmez sucuğu, çiğdem soğanlı bulgur pilavı, bici aşı, çalma aşı, bulgur çorbası, Beypazarı baklavası, Koçhisar usulü tahinli pide, daneli patates, arabaşı çorbası, güveç ve Uruş kapaması Ankara'ya özgü yemeklerden sadece birkaçı.



Zeytinyağı cenneti Ege

Ege mutfağı denildiğinde akla ilk gelen elbette zeytin ve zeytinyağı oluyor. Karadeniz'de hamsi, Güneydoğu Anadolu'da kebap neyse Ege'de de zeytinyağı onu ifade ediyor.



Ege'de etli yemekler, sebzeler, pilavlar, dolmalar tamamen zeytinyağlı olarak pişiriliyor. Ege mutfağında başta börülce, pırasa, patlıcan olmak üzere sebzeler de diğer yörelerden daha çok kullanılıyor. Keşkek, patlıcan böreği, mercimekli bükme, katmer, çeşitli yahniler, gözleme özel gün ve yemeklerinin başında geliyor.



Karadeniz'in gözdesi hamsi

Karadeniz'de bölgede çokça tüketilen hamsinin mutfak kültürü dışında da geleneksel bir önemi bulunuyor. Hamsi ayrıca dünyada ilk kez adına türkü yazılan balık türü olma özelliğini de taşıyor.



Öte yandan mısır çorbasının ayranlı ve yoğurtlu çeşitleri, lahana çorbası, etli lahana sarması, kara lahana yemeği, Trabzon döneri, hamsili pilav, hamsi kuşu, hamsili kaygana, kuymak, Akçaabat köftesi, Trabzon peynirlisi, Trabzon burmalısı, Laz böreği ve daha niceleri ile bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere farklı bir damak zevki sunuluyor.



Taş fırında pişirilen Trabzon ekmeği de kendine özgü tadıyla satıldığı her yerde aynı isimle tanınıyor.

