New York, Paris, Venedik, Amsterdam, Barselona, Hong Kong, Bangkok, Singapur... Yeni yıl için kendinizi başka diyarlarda düşlüyorsanız, Etstur'un yılbaşı turlarına göz atın...





Dünyanın farklı noktalarında, birbirinden güzel yeni yıl gösterilerine yakından şahit olmak ister misiniz? Yılbaşı tatilini hafta sonuyla birleştirip uzatarak yeni yıla yepyeni bir coğrafyada başlangıç yapabilirsiniz. Paris, Amsterdam, Venedik ve Uzak Doğu seçenekleriyle birçok yılbaşı turu Etstur’da sizi bekliyor.Yeni yıl, farklı kültürler, yeni keşifler, unutulmaz bir başlangıç… Yılbaşı; Avrupa’da, Amerika’da, Uzak Doğu’da ve dünyada belki adını bile daha önce duymadığınız şehirlerde, birbirinden farklı geleneklerle kutlanıyor. Gösteriler, şovlar, danslar ve türlü eğlencelerle yeni yıla giren insanlar, kendi kültürlerine ait gelenekleri yaşatmaya çalışıyorlar. Ortaya çıkan renkli görüntüler ve yaşanılan anlarsa unutulmaz birer hatıraya dönüşüyor. Yılbaşı turları ile unutulmaz anılar biriktirmek sizin elinizde…Pek çok şehir aralık ayında yeni yıla renkli manzaralarla hazırlanıyor. Etstur’un yılbaşı turları ile dünyanın farklı noktalarında, yeni yıla yepyeni heyecanlara başlangıç yapın.Yeni yıl için tercih edebileceğiniz şehirlerden biri New York. Times Meydanı’nda renkli kutlamaların yaşandığı şehirde, havanın soğukluğuna meydan okuyan eğlenceli ve sıcak bir kutlama atmosferi sizi bekliyor.Bir diğer alternatif ise; yılbaşından bir ay önce süslenmeye başlayan sokakları, binlerce ampulle aydınlanan Eyfel Kulesi ve renkli kutlamalara sahne olan Champs-Elysees’si ile Paris olabilir.Amsterdam hem kışın en çok yakıştığı hem de eğlencenin zirve yaptığı şehirlerden biri… Hal böyle olunca yılbaşı için de en ideal seçeneklerden biri oluyor. Şehrin sokakları coşkulu havai fişek gösterileri, dans partileri ve eğlence odaklı kalabalığı ile sizi bekliyor!Dünyanın en romantik şehirlerinden Venedik de kanallardan oluşan sokakları, gondolları, ışıltılı köprüleri, rengarenk mimarisi ile yeni yıla romantik ve huzurlu bir başlangıç yapmak isteyenlerin tercihi olabilir.Katalonya’nın başkenti Barselona; havai fişek gösterileri, partileri, geleneksel kutlamaları ve renkli Akdeniz kültürü ile yılbaşının en görkemli ve eğlenceli yaşandığı şehirlerden bir diğeri.Yılbaşını uzaklarda, daha uzun ve renkli bir deneyime dönüştürmek isteyenler içinse Uzak Doğu şehirleri; özgün kültürleri, sıra dışı mutfakları, festival tadında kutlamaları ve renkli sokak manzaraları ile öne çıkıyor.Yılbaşını yurt içinde kutlamak isteyenler ise renkli galaları, ünlü sanatçıların sahne alacağı eğlence programları ile Etstur Yılbaşı Otelleri’ni tercih edebilirler. Mevsime özel Safranbolu ya da Kapadokya turları ise hem tarihi atmosferleri hem de konaklanacak otellerde gerçekleşecek özel yılbaşı kutlamaları ile tercih edilebilecek seçenekler arasında yer alıyor.Yılbaşı turları ve özel programlarla ilgili www.etstur.com web sitesinden, Etstur Yılbaşı Otelleri ve Etstur Yurt Dışı Yılbaşı Turları sayfalarından ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.