Yürüyüşün tam zamanı

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Sonbaharın son güzel günlerinin tadını çıkarın, ciğerlerinizi oksijenle doldurun! Tek yapmanız gereken rahat bir şeyler giymek ve rotanızı belirlemek…

Yazı: Hafta Sonu dergisi



Belgrad Ormanı

İstanbul’dan uzaklaşmadan trekking keyfini yaşamak isteyenler için keyifli bir alternatif olan Belgrad Ormanı, 5 bin 300 hektarlık alanıyla gününüzün büyük bir kısmını burada geçirmenizi sağlayabilir. Orman büyük bir alana yayılmasına rağmen şehir içinde olduğundan, trekking sırasında kaybolma endişesi yaşamadan yürüyüşünüzü tamamlayabilirsiniz. Şehre yakın olması sebebiyle kolay bir ulaşım imkanı sağlayan parkur, asfalt yoluyla hemen her yaştan insanın rahatça hareket etmesine imkan sağlıyor. Yorucu trekking yolculuğunuz sırasında susuzluk çekmenizi engellemek üzere kurulmuş yedi adet bent, doğa tutkunlarının hizmetine sunulmuş. Bu parkurun belki de tek olumsuz tarafı, özellikle bahar ve yaz aylarında piknikçilerin akınına uğraması ve hafta sonları çok kalabalık olması. Göl etrafındaki ağaçlar arasında kısa mesafeli yürüyüşler yapmaktan keyif alıyorsanız Belgrad Ormanları tüm canlılığıyla sizleri bekliyor.



