Adını Yunan mitolojisindeki ateş saçan yaratık olan Chimera'dan alan Olimpos yakınındaki 'Yanartaş'ın efsanesini biliyor musunuz?

Günümüzde yakılan Olimpiyat meşalesinin sembolik bir ifadesi olduğu öne sürülen Yanartaş (Chimera), turistlerin ilgisini çekiyor.Kemer'in Çıralı köyü yakınlarında, plajın kuzeyinde yaklaşık 335 metre rakımda bulunan Yanartaş, (Chimera) adını Yunan mitolojisindeki ateş saçan yaratık olan Chimera'dan alıyor.Taşlar arasından çıkan alevler, bitkilerden tamamen yoksun kalmış yaklaşık 50 metrekarelik çıplak alanda 50-100 santimetre genişlikteki çukurlarda yanıyor.Yaya olarak patika yol ve merdivenlerle yaklaşık yarım saatte çıkılan Yanartaş'ın yakınlarında Bizans döneminden kalma kiliseye ait kalıntılar da bulunuyor. Yüzyıllardır sönmeyen Yanartaş'a yerli ve yabancı turistler oldukça ilgi gösteriyor. Yanartaş, tarihi Likya yürüyüş yolunun Çıralı üzerinden geçmesiyle bahar ve kış aylarında da turist ağırlıyor.Jeoloji mühendisi Mehmet Nihat Coşkun, Yanartaş'ta yanan gazın dağın derinliklerindeki çatlaklardan geldiğini söyledi.Araştırmalara göre gazın zararsız olduğunu ifade eden Coşkun, dağın volkanik olması nedeniyle ateşin devamlı yandığını anlattı. Coşkun, "Gaz çok derinden, çatlaklardan yukarıya çıkarak geliyor. Alevler çok uzun süre yanmaya devam eder, torunlarımız bile bunun bittiğini görmez" dedi.Efsaneye göre, Ephyra Kralı Glaukos'n oğlu Hipponoes, bir av partisinde kardeşi Belleros'u öldürür ve "Belleros'u yiyen" anlamına gelen Bellerophontes adını alır. Ephyra'dan sürülen Bellerophontes, Argos kralına sığınır. Kendisine sığınan genci öldürmeyi kendine yakıştıramayan kral, onu Likya Kralına gönderir.Likya Kralı da genci Olimpos Dağı'nda yaşayan aslan başlı, keçi gövdeli, yılan kuyruklu ve ağzından alevler saçan canavar Chimera ile dövüşmeye gönderir. Bellerophontes, Pegassos adlı kanatlı atına binerek Chimera ile dövüşmeye gider.Bellerophontes, mızrağıyla canavarı yerin yedi kat dibine gömer fakat Chimera, buradan alevler saçmaya devam eder. Anadolu'da binlerce yıldan beri anlatılan efsaneye göre hala yanan ateş, Chimera'nın yerin yedi kat dibinden gelen alevleridir.Bellerophontes'in zaferini kutlamak amacıyla Olimpos'ta bir yarış düzenlenir. Atletler, Chimera'nın ateşi ile meşalelerini tutuşturarak koşar.Bazı kaynaklarda, günümüzde yakılan Olimpiyat meşalesinin Chimera'nın sönmeyen ateşinin sembolik bir ifadesi olduğu öne sürülüyor.