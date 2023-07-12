Hangi yiyecek nasıl saklanır? İşte yiyecekleri korumanın en iyi 10 yolu

Sırf bozulmasın diye çok fazla yiyecek almak tam bir israf. Yiyecekleri korumak için adımlar atmanız gerektiğini muhtemelen biliyorsunuzdur. Sorun şu ki, bazı insanlar yiyecekleri yanlış şekilde muhafaza ediyor. Sonuç olarak, yiyecek bozuluyor veya lezzetini kaybediyor. Böylece tadı tuhaflaşıyor.

Yiyecekleri korumaktan bahsettiğimizde, tabii ki yemeklerden kalan artıkları ne yaptığınızdan bahsetmiyoruz. Süt, konserve ürünler, mısır gevreği, şifalı bitkiler, sebzeler vb. gibi her tür yiyeceğin korunmasından bahsediyoruz.

YİYECEKLERİ KORUMANIN 10 YOLU

1. Yiyecek saklama alanınız olsun

Yiyecek saklama alanınızı yaparken çok sıcak olmadığından ve sabit bir sıcaklıkta kaldığından emin olun. Yedek bir kiler odanız varsa, bu daha iyi olur, ancak değilse derme çatma dolaplardan veya diğer saklama yerlerinden yararlanabilirsiniz.

2. Kurutma

Diyelim ki çok fazla bitkiniz ya da sebzeniz var ve bunları ileride kullanmak üzere saklamak istiyorsunuz. Yapabileceğiniz bir şey onları kurutmak. Ek olarak, sebze gibi yiyecekleri kuruttuğunuzda, çok fazla kütle kaybedersiniz ve bu da onları saklamayı kolaylaştırır. Tüm yiyecekler kurutulamaz, bu yüzden araştırmanızı yapın.

3. Konserve

Meyveler, domatesler, turşular, jöleler, ezmeler ve diğer yiyecekler dahil olmak üzere belirli yiyecekleri korumak için suyla dolu bir teneke veya kavanoza koyabilirsiniz. Konserve, uzun süreli depolama için uygundur ancak her bir yiyeceği uygun şekilde konserve ettiğinizden emin olmalısınız.

3 çeşit konserve vardır:

1. Su içinde konserve

Bu, pH değeri 4.6 veya daha düşük olan asitli gıdalar içindir. Su banyosu konservesi meyveler, reçeller, domatesler, turşular, jöleler ve diğer sürülebilir ürünler için harikadır.

2. Buharla konserveleme

Bu konserve yönteminde buhar kullanılır ancak ev kullanımında biraz fazla karmaşık olabilir.

3. Basınçlı konserve

Basınçlı konserve, fasulye, havuç, mısır, armut, et, çorba, sos ve hatta et suyu gibi düşük asitli yiyecekler için basınçlı konserve yöntemi kullanılabilir.

4. Donma

Dondurmak, belirli yiyecekleri korumanın bariz bir yoludur. Ancak pişmiş yiyeceklerin saklanması, lezzetlerini kaybetme eğiliminde olacağından önerilmez. Dondurmak, daha yüksek bir sıcaklıkta bırakılırsa bozulacak olan etler ve diğer malzemeler için daha iyidir.

5. Dondurarak kurutma

Dondurarak kurutma, uygun ekipmana sahipseniz yiyecekleri uzun süre saklamanıza olanak tanır. Ancak bunu yapmak için -30°F veya -34°C'ye düşebilen ağır hizmet tipi bir dondurucuya ihtiyacınız olacak. Yiyecek ayrıca oksijen içermeyen hava geçirmez bir haznede olmalıdır.

6. Fermantasyon

Fermantasyon yiyeceklerinizi uzun süre muhafaza etmenin harika bir yoludur. Fermantasyonla ilgili iyi olan şeylerden biri, doğru şekilde ve kontaminasyon olmadan yapılırsa, saklanan gıda türünün yıllarca dayanabilmesidir.

7. Tuz ve şeker muhafazası

Bu yöntem, bugün hala kullanılan eski bir tekniktir. Tuz ve şeker, bakteri ve diğer mikropların büyümesini önlemek için gıdadaki nemi çeker. Şeker ve tuz, bitkilerinizi uzun süreli kullanım için korumanın harika yollarıdır.

8. Alkole daldırma

Tuz ve su gibi, yiyeceklerinizi alkolde saklayarak, uzun süre saklamak için eski bir yöntemi de kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, alkol konsantrasyonu yemeğinize girebileceğinden, yemeğinizi alkolle birlikte saklamanın tadı etkileyebileceğini unutmamak önemlidir.

9. Sirke turşusu

Alkol gibi sirke de yüksek asitli bir ortam oluşturarak gıdaların konserveye gerek kalmadan uzun süre korunmasına yardımcı olur. Bu eski okul tekniği, turşu yapmaya benzer ve diğer gıda türleri ile yapılabilir.

10. Zeytinyağına daldırma

Bu yöntem, Avrupa'da gıdaları korumanın yaygın bir yoludur. Bunun en iyi yanı, havası kapalı olarak yağda muhafaza edildiğinde, yiyeceğin tavaya yetecek kadar yağ ile pişirilebilmesidir. Zeytinyağına batırılabilecek en yaygın yiyecek türü otlardır.

Hangi gıdaların hangi muhafaza yöntemleri için en iyi olduğunu bilmek önemlidir. Herhangi bir gıda türü üzerinde bir saklama yöntemi kullanmadan önce, sonucun ne olacağını belirlemenin mümkün olup olmadığını araştırın.