Harvard'lı bir nörobilimcinin odaklanması gerektiğinde dinlediği 1 numaralı müzik

Müzik ve insanlar bu kadar çeşitliyken, sizin için en iyisinin hangisi olduğuna nasıl karar verirsiniz? Araştırmacılar, beyin gücünü artırmak söz konusu olduğunda, herkese uyan tek bir tür olmadığını keşfettiler.

Bu tamamen kişiye ve neye tepki verdiğine bağlı. Benim birçok favorim var - hip-hop, rap, pop, country, folk, klasik, opera. Yani bu benim için türle ilgili değil.

Bir müzisyen ve Harvard nörobilimcisi, "tanıdık müziğin" ya da sevdiğiniz ve en iyi bildiğiniz şarkıların konsantrasyonu en üst düzeye çıkarmak için en etkili olduğunu buldu.

Çalma listenizi düzenleyin

2018 yılında yapılan bir araştırma, tanıdık müziğin hareketten sorumlu beyin bölgelerinin çoğunu harekete geçirdiğini, dolayısıyla odaklanmanın "tam gövdeli" olduğunu ortaya koydu.

Bu da şarkıya eşlik edebileceğim ve vücudumda öğrenilmiş bir ritim hissedebileceğim anlamına geliyor. Şarkıyı daha önce duyduğum için, sırada ne olduğunu tahmin etmenin zevkini yaşıyorum. Odaklanmam gerektiğinde, tanıdık müzik hem stresi azaltmama hem de tam olarak mevcut olmak için ihtiyaç duyduğum duygularla bağlantı kurmama yardımcı oluyor.

Örneğin:

Bir şeye kızdıysam ve gevşemem gerekiyorsa Eminem'in "Lose Yourself" şarkısını dinleyebilirim. Bir kayıpla ilgili üzüntümü bastırıyorsam ve odaklanacak enerjim kalmadıysa, Albinoni'den "Adagio in G Minor" dinlerim. Kendimi kızgın veya tedirgin hissediyorsam, Nirvana'nın "Smells Like Teen Spirit" şarkısıyla coşabilirim. Stresliysem, Miley Cyrus'un "Flowers" veya Jason Aldean'ın "Big Green Tractor" gibi beni sakinleştiren bir şey seçebilirim. Dikkat ettiğim bir şey de müziği "aşıp aşmadığım". Birçok çalışma dinleme zevkinizin U şeklinde bir eğri izlediğini göstermiştir. Önce artıyor, ancak bir süre sonra, beyniniz buna alıştığında, getiriler azalıyor.

Başka bir grup araştırmacı, öğrenmeyi en olumlu etkileyen müzik türünün Jason Mraz'ın "I'm Yours" veya Beyoncé'nin "Love on Top" gibi "yumuşak-hızlı" şarkılar olduğunu bulmuştur. "Yüksek sesli-hızlı", "yumuşak-yavaş" ve "yüksek sesli-yavaş" müzik öğrenmeyi engelleme eğilimindedir. Enstrümantal müzik, sözleri olan müzikten daha az rahatsız edici olabilir.

Tanıdık müzik beyninizi nasıl etkiler?

Müziğin beynin odaklanma becerisini etkilemesinin birçok yolu vardır. Mekanizmalardan biri, beynin dikkat merkezinin kesintisiz çalışmasını sağlayan stres ve kortizolün azaltılmasını içerir.

Beyinde odak merkezleri doğrudan duyguları işleyen bölgelere bağlıdır, bu nedenle sizi duygusal olarak daha değişken hale getiren herhangi bir müzik konsantrasyonunuzu bozabilir.

Diğer taraftan, duygularınızı bastırdığınızda, olumsuz duygular beyninizde oyalanır. Ve ne kadar uğraşırsanız uğraşın, odaklanma kapasitenizi kaybedersiniz. Dolayısıyla, müzik duygularınızla bağlantı kurmanıza yardımcı oluyorsa, daha net düşünmenize de yardımcı olabilir.