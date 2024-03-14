“İlhamımız Kadınlar”

Sadece kendi dünyalarını değil; etkileşim içinde oldukları diğer kadınların da dünyasını değiştiren stil sahibi, güçlü ve başarılı kadınlar, Kadınlar Günü için özel bir projede bir araya geldiler.

Dijital İçerik Üreticisi & Girişimci Meriç Küçük, Moda Direktörü ve Stil Danışmanı Ceylan Atınç, Oyuncu Nil Keskin, Yemek Yazarı ve TV Şefi Selin Kutucular, Kadın Milli Tekvandocu Nur Tatar ve Fiba Perakende Grup Başkanı Oya Sener farklı alanlarda fark yaratmış altı başarılı kadın. Farklı alanlarda başarılı olan bu özel kadınların başlattığı ilham dolu serüven, aslında tüm kadınlara dokunmayı hedefledikleri özel proje ile bir araya geldiler. Cesaretleri ve dayanıklılıklarıyla dünyaya rehberlik eden projenin sembol kadınlarının hikayeleri, etraflarındaki herkes için birer ilham kaynağı.

Bu özel projenin diğer kadınlara ilham olması için Marks and Spencer’a yolculukta köprü olan AÇEV ise projenin sosyal sorumluluk destekçisi olarak yer aldı.

İlham dolu kadınlardan Kadınlar Günü’ne özel ilham dolu mesajlar var!

Oya Sener

Oya Sener “Kadınlar, çalışma hayatına girerken fırsat eşitliğini sadece söylemlerinde kullanan değil, yöneticilik kademelerinde onlara sorumluluk veren şirketleri tercih etmelidir.”

Nil Keser

Nil Keser: “Pes etmeyin, mücadele etmeyi hiçbir zaman bırakmayın. Başkalarının ne düşündüğünü önemsemeden kendinizi dinleyin.”

Ceylan Atınç

Ceylan Atınç: “Aldığınız hiçbir eğitim ve kariyer yolculuğunuzda başınıza gelen hiçbir hata boşuna değil, mutlaka bunlardan ders çıkarıp çalışkanlık ile devam edin.”

Meriç Küçük

Meriç Küçük: “Kadınlar kendilerini bulma yolunda özgür olsunlar ve denemekten korkmasınlar.”

Selin Kutucular

Selin Kutucular: “Kadınlar, zarafetlerini bozmadan ve dişil enerjilerini düşürmeden, çok çalışmalıdırlar.”

Nur Tatar

Nur Tatar: “Hayatınızın ezberini bozmak istiyorsanız, kendi ezberinizi yazın.”