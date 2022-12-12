Jenna Ortega'nın başrolünde oynadığı The Fallout filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Geçen yıl SXSW Film Festivali'nde iki ödüle birden layık görülen The Fallout yaklaşık bir yıl önce HBO Max'te yayınlandı. Film, Wednesday dizisindeki başrol performansıyla son günlerin en popüler ismi Jenna Ortega'dan dolayı tekrar gündeme geldi. The Fallout filminin künyesine, konusuna, oyuncularına yakından bakalım...

The Fallout filminin künyesi

Süre: 96dk

Tür: Dram

Yönetmen: Megan Park

Senarist: Megan Park

Yapımı: 2021 - ABD

The Fallout filmi konusu nedir?

The Fallout, okulunda yaşanan silahlı saldırının etkilerini şiddetli bir şekilde hisseden Vera'nın, bu trajik deneyimi ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşarak yaşamasını konu ediniyor.

Oyuncu ve şarkıcı Megan Park'ın, çektiği video kliplerden sonra ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi olan The Fallout, 27 Ocak'ta HBO Max'te yayınlandı.

Fallout, prömiyerini 17 Mart 2021’de South by Southwest’te yaptı ve eleştirmenlerden, özellikle yönetmenliği, senaryoyu ve O’Connell’in müziğini öven ve Ortega’nın performansını öven olumlu eleştiriler aldı. South by Southwest’te, Öyküleyici Uzun Metraj Film Yarışması’nda Jüri Büyük Ödülü, Öyküsel Uzun Metraj Yarışması’nda İzleyici Seçimi Ödülü ve Brightcove Aydınlatma Ödülü’ne layık görüldü.

The Fallout filmi oyuncuları

Festival gösterimleriyle birlikte eleştirmenlerden de övgü toplayan filmin oyuncu kadrosunda;

Jenna Ortega – Vada Cavell



Maddie Ziegler – Mia Reed



Niles Fitch – Quinton Hasland



Will Ropp – Nick Feinstein



Lumi Pollack – Amelia Cavell



John Ortiz – Carlos Cavell



Julie Bowen – Patricia Cavell



Shailene Woodley – Annagibi isimler yer alıyor.

The Fallout filmi fragmanı