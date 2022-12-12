Jenna Ortega'nın başrolünde oynadığı The Fallout filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
2021 Amerikan lise drama filmi The Fallout, Megan Park'ın parkın ilk uzun metrajlı filmi. Film, Wednesday dizisi yıldızı Jenna Ortega'nın popülaritesi sonrası yeniden gündemde. The Fallout filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Geçen yıl SXSW Film Festivali'nde iki ödüle birden layık görülen The Fallout yaklaşık bir yıl önce HBO Max'te yayınlandı. Film, Wednesday dizisindeki başrol performansıyla son günlerin en popüler ismi Jenna Ortega'dan dolayı tekrar gündeme geldi. The Fallout filminin künyesine, konusuna, oyuncularına yakından bakalım...
The Fallout filminin künyesi
Süre: 96dk
Tür: Dram
Yönetmen: Megan Park
Senarist: Megan Park
Yapımı: 2021 - ABD
The Fallout filmi konusu nedir?
The Fallout, okulunda yaşanan silahlı saldırının etkilerini şiddetli bir şekilde hisseden Vera'nın, bu trajik deneyimi ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşarak yaşamasını konu ediniyor.
Oyuncu ve şarkıcı Megan Park'ın, çektiği video kliplerden sonra ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi olan The Fallout, 27 Ocak'ta HBO Max'te yayınlandı.
Fallout, prömiyerini 17 Mart 2021’de South by Southwest’te yaptı ve eleştirmenlerden, özellikle yönetmenliği, senaryoyu ve O’Connell’in müziğini öven ve Ortega’nın performansını öven olumlu eleştiriler aldı. South by Southwest’te, Öyküleyici Uzun Metraj Film Yarışması’nda Jüri Büyük Ödülü, Öyküsel Uzun Metraj Yarışması’nda İzleyici Seçimi Ödülü ve Brightcove Aydınlatma Ödülü’ne layık görüldü.
The Fallout filmi oyuncuları
Festival gösterimleriyle birlikte eleştirmenlerden de övgü toplayan filmin oyuncu kadrosunda;
- Jenna Ortega – Vada Cavell
- Maddie Ziegler – Mia Reed
- Niles Fitch – Quinton Hasland
- Will Ropp – Nick Feinstein
- Lumi Pollack – Amelia Cavell
- John Ortiz – Carlos Cavell
- Julie Bowen – Patricia Cavell
- Shailene Woodley – Annagibi isimler yer alıyor.
The Fallout filmi fragmanı