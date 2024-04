Kahkahalar ve kız kardeşlik: Sisterhood nedir?

Sevgililer Günü’nü kutlasak da kutlamasak da içimizdeki umutsuz romantiği ortaya çıkardığı bir gerçek. Pencerenin altında boombox’tan şarkı dinleten John Cusack veya yağmurun altında aşkını itiraf eden hayali sevgilimiz Mr. Darcy’i beklemiyoruz tabii ama sevildiğimizi hissettirecek kalp çarpıntılı bir date hiç fena olmaz.

HAZIRLAYAN: İREM NAZ GÜVEL

Bir şeyler paylaşılınca güzel ve Sevgililer Günü’nde yanınızda biri yoksa kimilerine göre bu biraz can sıkıcı olabiliyor. Ama her yerin helyum gazlı kalpli balonlarla kaplı olduğu bir günde bekar olmak o kadar umutsuz bir vaka değil. Çünkü mutlu olmak için illa bir sevgiliye ihtiyaç yok. Çünkü bir ilişkide olsanız bile o kişi size asla mükemmel bir mutluluk getiremez. The Beatles, ‘All You Need Is Love’, (ihtiyacınız olan tek şey sevgi) dese de kati bir şekilde bir erkekten gelecek sevgiyi kastetmiyor. Belki de aradığımız şey kız kardeşlikten geliyor.

AYRIL, BEN ARKANDAYIM

Sisterhood yani kız kardeşlik, 1970’lerin başında Robin Morgan’ın ‘Sisterhood is Powerful’ adlı kitabında feminist bir imayla kullanıldı. Morgan bunun kadınları desteklediğini, onların gücünü, bunun kadın hakları ve özgürlüklerinin gelişimi üzerindeki olumlu etkisini açıkladı. Daha da geriye gidersek, Orta Çağ’daki cadı meclisleri veya 17. yüzyılda edebiyat, politika ve sanat hakkında konuşmak için kadınların bir araya gelmeleri de kardeşlik toplulukları olarak düşünülebilir.

Günümüzde ise kız kardeşliğin gücünü her yerde hissediyoruz. Kız kardeşlerimiz bir nevi kendi seçtiğimiz ailemiz. Birlikte özgür ve güçlü hissedip, yeri geldiğinde müttefik olur ve her konuda bize desteklerini belirtirler. Kadınlar, destekleyici kadın arkadaşlarıyla çevrelendiğinde, karşılaştıkları zorlukları gerçekten anlayan ve erkeklerin sunamayacağı cesaret, tavsiye ve desteği sunabilen kişilerle kendilerini karşı karşıya bulurlar. Onları destekleyen başka kadınlardan oluşan bir çevreye sahip olduklarında hayatlarında, kariyerlerinde ve işlerinde daha ileri gidebilirler ve daha özgür hissederler. Bizimle üzülür, bizimle ağlarlar, saat kaç olursa olsun yapılan muhabbetlerin asla son kullanma tarihi yoktur. Kötü giden ilişkide “ayrıl, ben arkandayım” diyerek destek ve güvence verirler çünkü siz daha iyilerine layıksınızdır. Kadınlar, bu kardeşlik sayesinde derin ve kalıcı duygusal bağlantı kurabilirler. Duygusal destek, görüldüğümüz, duyulduğumuz ve anlaşıldığımız anlamına gelir. Yargının olmadığı, filtresiz bir şekilde kendileri olabilecekleri, acil durum toplantıları, en umutsuz anlarda atılan kahkahalar hep kız kardeşlerimiz sayesinde.

Kız kardeşliğin tohumları lisede kalorifer önü muhabbetleriyle başladı.

KALORİFER MECLİSİNDEN KAHVE MOLALARINA

Sisterhood tohumları çok önceden atılmaya başlandı. Lisede kaloriferin önünde yapılan muhabbetlerin tadı bir başkaydı. Erkekler hoşlandıkları kızların yanına yaklaşmak için önce arkadaş onayından geçmeliydi. Çünkü kız kardeşlerimiz sevmişse biz de sevebiliriz. Kalorifer meclisi zamanla evrildi ve kahve molalarına dönüştü. Sadece ilişkiler değil, iş problemleri, evdeki durumlar, mental mücadeleler için en iyi durak sisterhood’larımızın yanı oldu.

Kız kardeşlerimize kolay ve rahat bir şekilde açılıyoruz çünkü yakın çevreyle, aileyle tam anlamıyla net olunamayan anlar olabilir, olaylara karşı objektif yaklaşmayabilir ve anlatılanlar onları üzebilir. İşte kız kardeşler bu yüzden önemli. Dertleri içe atmaktansa onlar, yargısız destekleriyle hep yanımızdalar.

ULUSLARARASI DESTEK ŞUBESİ

Desteklenmek kardeşliğin büyük bir halkasını oluşturuyor. Başkalarının arkanızı kolladığını bilmeniz, kendi gücünüzü daha kolay koruyabilmenizi ve kendi hayatınızın lideri olmanıza yardımcı oluyor. Sadece seçtiğimiz kişiler değil, dünyanın her yerindeki tüm kadınlar da kız kardeşlik ağının bir parçası. Bir sokak röportajında, kadınlara birkaç fotoğraf gösterilip onlardan kadınların kombinini puanlaması isteniyor. Kadınların hepsi de her gördüğü fotoğrafa 10 üstünden 10 yanıtını veriyor. Çünkü kadınların belirli bir kalıba sokulmayacağını ve istedikleri gibi yaşamaları gerektiğini bilirler.

Kadınlar tuvaleti de henüz tanışmadığımız kız kardeşlerimizle bir araya geldiğimiz önemli bir sosyal alan. Ped paylaşımlarından makyaj tazelerken edilen iltifatlara, başkasının saçını düzeltmeden ilişki tavsiyesi vermelere kadar kadınlar için çok özel bir yer. Tanımadığımız kız kardeşimizle yapılan karşılıklı “saçların harika”, “göz makyajın şahane” iltifatlarının etkisi sevgilimizden gelen iltifatlardan daha fazla serotonin salgıladığı bir gerçek. Gece ıssız bir sokakta yalnız yürürken tedirgin olduğumuzda birbirimizi kollar, arkasına takılan biri varsa da yakın arkadaşımızmış gibi davranarak onun güvenliğini sağlamaktan asla korkmayız. Kız kardeşlerimiz iyi ki varlar!

HEM VİCDAN, HEM KONFOR

‘Girl’ kelimesi bugünlerde pek çok şeyi sırtında taşıyor. Clean girl, hot girl walks gibi aynı anda sevimli, güçlü ve bağlayıcı olarak bu kelimeye her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son dönemde sıkça duyduğumuz girl dinner (kız yemeği) ise kız kardeşlerimizle bir ortak noktamızı daha ortaya çıkardı.

Kız yemeği, yemekten heyecan duyulan hem bir guilty pleasure, gizli zevk, hem de konfor alanı. Bu terim, Tiktok’ta kızların aslında atıştırmalık tabağı hazırlayıp buna akşam yemeği olarak sunmalarından geldi. Genelde kadınların tek başlarınayken hazırladığı bu yemek kişiden kişiye farklılık gösteriyor. İlla bir şey pişirmek gerekmiyor, kız yemeği mutfağınızda zaten bulunan malzemelerle az çaba gerektiren inanılmaz derecede çok yönlü. Ekmek arası cips, fıstık ezmesine bulanmış kuruyemişler, avokado ve bir kadeh şarap gibi birçok inanılmaz kombinasyon var. Kızların yemeği zaman ve mekanın ötesinde olup atıştırmalık yiyeceklerden oluşsa da sadece bir atıştırmalığın çok ötesinde. Girl dinner bazen ilahlaştırdığımız, Yunan Tanrıları için de kullanıldığı görülebilir. Özellikle Henry Cavill, bu trendin ana yemeği olarak menüde yer alıyor.

MATEMATİK KRALİÇELERİ

Yemek alışkanlıklarımızdan sonra sıra ekonomik durumumuza geldi. Para harcamayı seviyoruz, sosyal medyada viral olan şeyleri denemeyi istiyoruz. “Ama ne eksik? Para.” diyorsanız, girl math yani kız matematiğiyle bu problemi çözmek basit.

Kız matematiği, kadınların son zamanlarda harcama alışkanlıklarınızı açıklamak için kullandığı bir kavram. Genel olarak, kız matematiğinin kuralları mali açıdan sorgulanabilir. Elbette riskli ve ekonominize pek bir katkısı olmayabilir ama yapılan alışverişlerin vicdan azabını azaltan psikolojik bir destekçi. Kız matematiğine göre nakit olarak ödediğiniz her şey ücretsizdir. İnternet alışverişlerinde kargo ücreti vermek masraflıdır bu yüzden kargo sınırını aşana kadar sepete ekleyin, dışarıda birkaç kadeh için para harcamak yerine evde içmek için iyi bir şişe şarap satın alın. Bir ay kahve içmezseniz para biriktirebilirsiniz. 1000 liralık bir bot satın alırsanız ve 10 defadan fazla giyip giydiğiniz gün kahve içmezseniz bot bedavaya gelmiş olur.

Bu akım, kadınların sayıları anlamadığı yönündeki eleştirileri de beraberinde getirse de kız matematiği çok derinliği olan bir şey değil. Kasıtlı olarak ciddiyetsiz, komik ve çoğu zaman mantıksız ancak satın alımlarınız hakkında kendiniz ve başkalarıyla mantık yürütmenin eğlenceli bir yolu.

Girlhood, kızlık dönemi, bizleri geçmişin rahat ve tanıdık fikirlerine çeken büyülü bir mıknatıs gibi nostaljiye bağlıyor.

KIZ GİBİ HİSSETMEK

2010’lardaki girl boss trendi yerini daha kız gibi hissetmekle bütünleşen girlhood’a bıraktı. Girl boss ideolojisi, kadınları başarıya giden yolda, geleneksel erkek yolunu taklit etmeye, statü ve güç yoluyla eşit olduklarını kanıtlamaya teşvik ederken girlhood bu anlatıyı reddederek erkekleri denklemin tamamen dışında bırakıyor.

Girlhood yani kızlık dönemi, bizi geçmişin rahat ve tanıdık fikirlerine çeken büyülü bir mıknatıs gibi nostaljiye bağlıyor. Kızlar tanıdık ve eğlenceli bir şeyi yeniden ziyaret etmeye çalışarak eski konfor alanlarını yeniden ziyaret ediyor. Amaç, olabilecek en kız şekilde kız gibi hissetmek. En basiti kızların resmi rengi olan pembeyi kucaklamak, onu her alanda kullanmak. Ondan ilham alan ballet core ve coquet kültürü de son zamanlarda girldhood kapsamında yükseldi. Bu akımlar pembe giyinerek, saçlara kurdele takarak yetişkin yaşamının zorluklarına ve sıkıntılarına her şeyi çok fazla ciddiye almadan bakmanın bir yolunu sunuyor. Ergenlik çağında olduğu gibi, hayat her zaman hem sinir bozucu hem de eğlenceli. Girlhood sayesinde kökenler benimseniyor ve her şey yolunda olduğu mesajı iletmek isteniyor.