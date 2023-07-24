Kahve telvesini atmayın! İşte kahve telvesinin faydaları ve kullanım alanları

Çoğu tüketici için kahve telvesi, sıcak içecek hazırlandıktan sonra çöpe atılan bir atık üründür. Chip.de’de yer alan habere göre pek çok insan, kahve telvesinin evdeki ve bahçedeki bir dizi görev için son derece yararlı olabileceğinin farkında bile olmayabilir. İşte Green Cup Coffee tarafından özetlenen bazı pratik örnekler :

Kahve telvesi, soğan veya sarımsak gibi güçlü kokuları nötralize edebilir. Doğradıktan sonra kahve telvesini ellerinize ve kesme tahtanıza sürün ve güçlü koku kaybolacaktır. Küflü ayakkabılar, hoş olmayan buzdolabı kokuları veya dumanlı bir oda olsa bile, biraz kahve telvesi bir gecede harikalar yaratabilir.

Potasyum, fosfor ve nitrojen gibi bileşenler sayesinde kahve telvesi, örneğin salatalık, domates ve kabak için bitki gübresi olarak da uygundur. Ancak fideler için tavsiye edilmez. Artık ürün, kompostta çürümeyi hızlandırmak için de uygundur.

Bitkilerinizi karıncalardan ve salyangozlardan korumak istiyorsanız, yatağın etrafına kahve telvesinden bir tür "duvar" inşa edebilirsiniz - bu, zararlıları uzak tutar. Yaban arıları ve sivrisinekler kahve telvesine benzer alerjik reaksiyonlar gösterirler. Bunu yapmak için bir fırın tepsisinde kurutulmalı ve ardından ateşe verilmelidir. Kedilerin bahçelerini özel tuvalet olarak kullanmasını engellemek isteyenler bile kahve telvesi kullanabilir.

Şöminedeki hafif nemli kahve telvesi bir tür toz toplayıcı görevi görebilir. Bu, külü bağlar, yani toz bu kadar konsantre bir şekilde solunmaz.

Kahve telvesi: Kendin yap, ızgara uzmanları ve güzel saçlar için de güzel bir alternatif