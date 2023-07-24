Kahve telvesini atmayın! İşte kahve telvesinin faydaları ve kullanım alanları
Bir fincan kahvenin tadını çıkardıktan sonra, çoğu insan kahve telvesini atar. Aslında posa gibi gördüğümüz bu ürünle evde pek çok yararlı şey yapılabilir.
Çoğu tüketici için kahve telvesi, sıcak içecek hazırlandıktan sonra çöpe atılan bir atık üründür. Chip.de’de yer alan habere göre pek çok insan, kahve telvesinin evdeki ve bahçedeki bir dizi görev için son derece yararlı olabileceğinin farkında bile olmayabilir. İşte Green Cup Coffee tarafından özetlenen bazı pratik örnekler :
- Kahve telvesi, soğan veya sarımsak gibi güçlü kokuları nötralize edebilir. Doğradıktan sonra kahve telvesini ellerinize ve kesme tahtanıza sürün ve güçlü koku kaybolacaktır. Küflü ayakkabılar, hoş olmayan buzdolabı kokuları veya dumanlı bir oda olsa bile, biraz kahve telvesi bir gecede harikalar yaratabilir.
- Potasyum, fosfor ve nitrojen gibi bileşenler sayesinde kahve telvesi, örneğin salatalık, domates ve kabak için bitki gübresi olarak da uygundur. Ancak fideler için tavsiye edilmez. Artık ürün, kompostta çürümeyi hızlandırmak için de uygundur.
- Bitkilerinizi karıncalardan ve salyangozlardan korumak istiyorsanız, yatağın etrafına kahve telvesinden bir tür "duvar" inşa edebilirsiniz - bu, zararlıları uzak tutar. Yaban arıları ve sivrisinekler kahve telvesine benzer alerjik reaksiyonlar gösterirler. Bunu yapmak için bir fırın tepsisinde kurutulmalı ve ardından ateşe verilmelidir. Kedilerin bahçelerini özel tuvalet olarak kullanmasını engellemek isteyenler bile kahve telvesi kullanabilir.
- Şöminedeki hafif nemli kahve telvesi bir tür toz toplayıcı görevi görebilir. Bu, külü bağlar, yani toz bu kadar konsantre bir şekilde solunmaz.
Kahve telvesi: Kendin yap, ızgara uzmanları ve güzel saçlar için de güzel bir alternatif
- Beyaz bir gömleğin veya tişörtün üzerine kahve telvesi döken herkes, bunların ciddi şekilde renk değiştirebileceğini bilir. Bununla birlikte, bu özellikten de yararlanabilirsiniz: Kahve telvesi, kumaşları, kağıtları veya Paskalya yumurtalarını boyarken pratik bir yardımcı olabilir. Kahve telvesini biraz ılık suda çözün ve renklendirmeye başlayın.
- Renklendirme efektini daha koyu ahşap mobilyalardaki çiziklerde de kullanabilirsiniz: Bir kulak çubuğuna biraz nemli kahve telvesi koyun ve çiziklerin üzerine yayın. Kahve telvesi çatlaklara yerleşir ve onları kahve yağları ile kapatır.
- Geçen akşamdan kalan bazı kabuklu artıklar varsa, ızgara ızgarasını temizlemek için süngerdeki biraz kahve telvesi de kullanılabilir. Aynısı metal tavalar ve tencereler için de geçerlidir.
- Parlak saçlar için kahve telvesini saça uygulayın, 10 dakika bekletin ve ardından kokudan kurtulmak için iyice yıkayın.