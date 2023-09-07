Kapağında Hazal Subaşı’nın yer aldığı Elele Eylül-Ekim 2023 sayısı çıktı!

Masalları andıdan rotasında kısa, varış noktasında ise onu bekleyen büyük hedefler var. Bir Hazal Subaşı rüyasına hoş geldiniz!

İki kardeş, bir yapımcı ve pencerenin ardında bir anne… Zıtlıkların ve benzerliklerin odağında, birbirini keşfetmenin ve birbirine dönüşmenin eşiğinde, hayallerin ve hayal kırıklıklarının yer değiştirdiği bir öyküye konuk oluyoruz. Buğra Gülsoy, Serhat Teoman, Ayşe Lebriz Berkem ve Burak Sarımola’yı buluşturan ‘Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz’, Mert Öner’in yönetmenliğinde tiyatro sahnesine çıkıyor. Bu kez bir yanda cırcır böcekleri ve itler, diğer yanda biz varız. İlk perdenin öncesinde, hikayenin satırları arasında usulca yol almaya davetlisiniz.

‘Güzel düşün, güzel şeyler seni bulsun’ ilkesiyle ilerleyen ‘olumlama’ kavramı üzerine yazar ve kuantum master’ı Anette Inselberg ile derin bir sohbete dalıyoruz. Çünkü yapay zekanın hayatımıza yerleşmesi ve sonucunda ‘insanlığı ele geçirme’ konusunu tartışılmaya başlamışken; farkında olmadan kendi yapay zekalarımız, yani düşüncelerimiz tarafından ele geçirilmiş olduğumuzu fark ediyoruz. Şimdi, olumlama ile tanışmanızın zamanı geldi. Hayatınıza istediğiniz her ne ise onu çekmenin ve bir şeyleri başarmanın yolu negatif düşünceleri pozitife dönüştürmekten geçiyor.

Geçen sezonun toz pembe gözlüklerini çıkarıp, son derece sportif ve çekici bir çerçevenin ardından sonbahar/kış sezonunun trendlerini duyuruyoruz. Bu sezon; 90’ların mikro bra’larından 2000’lerin layer on layer tasarımlarına, ekose desenin grunge tavrından XXL fiyonklara ve hep arzuladığımız o kırmızı elbiseye kadar tüm görünümler yeniden yorumlanıyor. Şimdi, ‘We Will Rock You’ şarkısı eşliğinde sonbaharın stil kodlarını birlikte çözüyoruz.

New York’tan Paris’e uzanan çarpıcı ve maksimalist sokak stili ipuçları, harekete geçirecek sportif görünümler, ofis şıklığının yeni yıldızları, sonbaharın izinde yeni sezon görünümleri, espresso ilhamlı makyaj tüyoları, güneşli yaz mevsiminden miras kalan izler ve lekeler için hızlı çözüm uygulamaları, şehrin kültür ve sanat ajandası, beyaz perdenin ve televizyonun en yenileri, kozmetik dünyasındaki klişeleri yıkmak üzere yenilikçi tavrıyla yolan çıkan Mashtone ile ilk tanışma ve çok daha fazlası Eylül-Ekim 2023 sayımızda sizleri bekliyor!

Şehre dönüyoruz ve sonbaharı coşkuyla karşılıyoruz!

Bize katılın.

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