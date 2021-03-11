Başak Evrim Daltaban: “Aslolan pozitif etki yaratmak”

Yazı: Gülru İncu

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra İktisat Bankası’nda İK Analisti olarak işe başlamış Başak Evrim Daltaban. Arthur Andersen, PepsiCo, Liberty Sigorta, Teva gibi global şirketlerde çok farklı insan kaynakları rollerinde bulunduktan, yönetim kademelerinde hem stratejik hem operasyonel roller üstlendikten sonra 2017 yılından bu yana Avon Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika İnsan ve Kültür Direktörü. Çocukken en büyük hayali iyi bir gazeteci olmakmış, o dönemin ünlü gazetecilerinin resimlerini defterlerinin arasında saklarmış. “Orta 1’de müdür yardımcımız defterimin arasında Uğur Mumcu’nun resmini bulunca gözlerini kocaman açıp, şaşkınlıkla bana bakmıştı. Sanırım beklenen ünlü bir solistin ya da aktörün resmiydi.” diyor gülerek.

TAKIM OYUNU İLE GELEN POZİTİF ETKİ

Profesyonel olarak amacını birlikte çalıştığı kişilerde pozitif etki yaratmak olarak belirlemiş. “Avon bu anlamda harika bir firma. İçinde bulunduğumuz topluma kadınlar aracılığıyla katkı sunma fırsatı veriyor. Yaşadığımız coğrafyanın kadınlar açısından taşıdığı zorluklar düşünülünce, bu benim profesyonel amacıma çok uygun bir pozisyon” diyor. Ona göre profesyonelliğin en önemli sırrı; hangi şirkete veya gruba dahilseniz o grubun hedeflerine ulaşması için payınıza düşenin en iyisini yapmak, gerçek bir takım oyuncusu olmak.

“ÖYKÜ KİTABI YAZMAK İSTİYORUM”

“Düzenli okuyorum. Bir dönem bir yazar koçundan yazma dersleri almıştım. Mutlaka basılı bir eser sahibi olma hedefim var. Kaliteli okumalar yaptıkça, kurgu metinlere ‘ben nasıl yazardım?’ gözüyle baktıkça hedefimden uzaklaşıyorum diye bir korku basıyor içimi ama üstesinden geleceğim. Mutlaka yapılacaklar listemin ilk sıralarında İspanyolcamı ilerletip, Latin Amerika’da görmeyi istediğim birkaç ülkeye gitmek ve öykü kitabımı yazmak var. Şu sıralar başucu kitaplarım; ‘Antik Dünyalar’, ‘Yunanca Düşünce, Arapça Kültür’ ve ‘Veba’. Ahmet Hamdi Tanpınar, Sabahattin Ali ve Albert Camus ise hemen aklıma gelen en sevdiğim yazarlar.”

“İNSANIN ANA YURDU ÇOCUKLUĞUDUR”

“Hatay İskenderunluyum, yurt içi tercihlerimiz genellikle memleket ziyareti oluyor. Havasına, yemeğine her şeyine bayılıyorum. İnsanın ana yurdu çocukluğudur, benim de ana yurdum çocukluğumun geçtiği yerler. Yurt dışında ise görmediğimiz yerlere gitmeyi tercih ediyoruz; Avrupa, Asya, Amerika... Ama Yunan adalarına hayranım, kendimi evimde hissediyorum. Bir insan, bir yemek, bir çiçek, bir koku, bir müzik tınısı sizi evinizde hissettirebilir. Yunan adaları böyle benim için.”

“Genç nesil için kariyer önerilerim; iş hayatına dair amaçlarını anlamak için çaba sarf etmeleri. Çok iyi bir takım oyuncusu olmaları, geleceğin getirebileceklerine dair meraklarını hep sıcak tutmaları.”

TAMAMLAYICI DETAYLAR

Yapmak isteyip de bir türlü zaman bulamadığım şey yok. Çok istersem mutlaka zaman ve alan yaratırım. Önceliklendirme diyelim.

Bir zaman makinesiyle geçmişe gidecek olsam Cumhuriyet’in erken dönemine gitmek isterdim.

Süper güçlere sahip olma şansım olsaydı, tüm dünya çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği getirmek isterdim.

Çocukluğumu düşündüğümde aklıma ilk gelen görüntü, yaz akşamlarında babamın işten dönüşünde ailece sahile gitmemiz, saatlerce yüzmemiz ve geç saatlere kadar plajda kalmamız.

En çok gurur duyduğum özelliğim, motivasyonumun çok yüksek olması ve olumlu düşünme eğilimimin her zaman ağır basması.

VAZGEÇİLMEZ 10’U

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