Son günlerin en popüler mekanlarının başında onlar var.
Eğlence hayatının nabzını tutan kadınlar!
AYŞE KUCUROĞLU Bebek’teki Happily Ever After’dan sonra gece
hayatına el atan Ayşe Kucuroğlu, çok konuşulan
Şişhane’deki mekanı Public’le ilgili olarak, içeri
herkesin alınmadığı ve kabarık hesap geldiği
eleştirileri için, “Gerçekten içerisi çok kalabalık
oluyor. Fiyatlarımız da gayet makul” diyor.
“Sokağın başında olmamız büyük avantaj. Engin
Yelkenci bizim müzik direktörümüz. Onunla
işbirliğimiz, bize bambaşka kapılar açtı. Biz
buraya her ay 4 tane yabancı DJ getiriyoruz. İyi
müzik veriyoruz, bu da çok büyük hareketlilik
yarattı. Ayrıca çok iyi bir müzik sistemi kurduk,
gece evinize gidip, başınızı yastığa koyduğunuzda
başınız zonklamaz. Biz bir de erken açılıyoruz.
Sadece kulüp değiliz. Restoranımız çok hareketli.
Bardan daha fazla ilgi görüyor. Bazen insanlar içeri
giremediklerini ve kapıda kaldıklarını söylüyorlar
ama gerçekten içerisi çok kalabalık olduğu için
alamıyoruz. Aslında benim Happily Ever After
diye, gündüz gayet feminen, tatlı ve kendimi
mutlu hissettiğim bir mekanım var. Ondan sonra
bu durumlarla karşılaşmak hiç kolay olmadı.
Bu kapılar ve valeler yüzünden çok sert şeylerle
karşılaştım. Önce valeyi de eleştirdiler ama sonra
alıştılar. Arabanızı buraya güvenli bırakıyorsunuz,
içkiliyseniz arabayı bırakıp gidebilirsiniz.
Tuğçe Tatari’nin yazısına çok üzüldüm. O buraya
geldiği gün, Stephan Pompenguac diye çok pahalı
bir DJ gelmişti. Başka insanlar biletli satıyor bunu.
O olmasa hesap bu kadar yüksek olmayabilirdi. O
konuda çok yaraladılar beni. Evet içki satıyorum
ama pavyon mantığı bizde yok çünkü, ben öyle bir
insan değilim.”