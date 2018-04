Eğlence hayatının kadın patronları

Son günlerin en popüler mekanlarının başında onlar var.

Eğlence hayatının nabzını tutan kadınlar!



AYŞE KUCUROĞLU

Bebek’teki Happily Ever After’dan sonra gece hayatına el atan Ayşe Kucuroğlu, çok konuşulan Şişhane’deki mekanı Public’le ilgili olarak, içeri herkesin alınmadığı ve kabarık hesap geldiği eleştirileri için, “Gerçekten içerisi çok kalabalık oluyor. Fiyatlarımız da gayet makul” diyor.

“Sokağın başında olmamız büyük avantaj. Engin Yelkenci bizim müzik direktörümüz. Onunla işbirliğimiz, bize bambaşka kapılar açtı. Biz buraya her ay 4 tane yabancı DJ getiriyoruz. İyi müzik veriyoruz, bu da çok büyük hareketlilik yarattı. Ayrıca çok iyi bir müzik sistemi kurduk, gece evinize gidip, başınızı yastığa koyduğunuzda başınız zonklamaz. Biz bir de erken açılıyoruz. Sadece kulüp değiliz. Restoranımız çok hareketli. Bardan daha fazla ilgi görüyor. Bazen insanlar içeri giremediklerini ve kapıda kaldıklarını söylüyorlar ama gerçekten içerisi çok kalabalık olduğu için alamıyoruz. Aslında benim Happily Ever After diye, gündüz gayet feminen, tatlı ve kendimi mutlu hissettiğim bir mekanım var. Ondan sonra bu durumlarla karşılaşmak hiç kolay olmadı. Bu kapılar ve valeler yüzünden çok sert şeylerle karşılaştım. Önce valeyi de eleştirdiler ama sonra alıştılar. Arabanızı buraya güvenli bırakıyorsunuz, içkiliyseniz arabayı bırakıp gidebilirsiniz. Tuğçe Tatari’nin yazısına çok üzüldüm. O buraya geldiği gün, Stephan Pompenguac diye çok pahalı bir DJ gelmişti. Başka insanlar biletli satıyor bunu. O olmasa hesap bu kadar yüksek olmayabilirdi. O konuda çok yaraladılar beni. Evet içki satıyorum ama pavyon mantığı bizde yok çünkü, ben öyle bir insan değilim.”