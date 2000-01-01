“En önemli şey hayatta iz bırakabilmek”

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Hayat Kimya Temizlik Kağıdı Kategori Pazarlama Müdürü Aysel Aydın’ın başarı öyküsünü merak ettik, anlattı. Onu başarıya taşıyan azmine ve hayatı doğru planlama yeteneğine hayran kaldık.

Yazı: Gülru İncu



Tanıştığınız zaman enerjisine hayran kaldığınız, çevresine hep pozitif enerji yaydığını düşündüğünüz insanlar vardır ya, Aysel Aydın işte öyle bir kadın. İki çocuk annesi, hırslı, kariyerinde büyük hedefleri var. Hayatı planlı programlı yaşayanlardan. İlk gençlik yıllarında bile 2000 yılına kadar neler yapmak, kendini nerede görmek isteğini inceden inceye düşünmüş. Kariyer planı da dahil hayatını buna göre şekillendirmeyi başaracak kadar cesur ve azimli ama özel hayatına da aynı özeni gösterebilecek kadar şanslı insanlardan.

Bu planlı programlı yaşama çabası ister istemez hayatını da hızlandırmış. Hayata erken yaşta atılıp başarıları da erken yaşta tatmış. Çocukluğunda hayali doktor olmakmış aslında ama İTÜ Kimya Mühendisliği’ni kazandığı için çok mutlu. Mühendislik okuduğu için sayısal yönünün güçlü olduğunu biliyormuş Aysel Aydın ama sosyal yönünü de hiç küçümsememiş ve daha üniversitenin ikinci sınıfında pazarlama alanında kariyer yapmaya karar vermiş. Aysel Aydın için her şey küçük bir ilana başvurmasıyla başlamış. Otacı’da ürün sorumlusu olarak başladığı meslek hayatında kısa sürede yükselmiş. Ardından Toprak Holding’in temizlik kağıdı kategorisi pazarlama bölümüne geçmiş ve 1.5 yıl sonra pazarlama müdürü olmuş. Sonra yapı grubuna geçmiş. Hayat Grubu’nun kağıt kategorisine yatırım yapmasıyla beraber grupla çalışmaya başlamış.



“Tüm markalarımız bebeğim gibi”

Hayat Grubu ile çalışmaya başladığı günleri anlatırken gözleri parlıyor Aydın’ın, çünkü günler geceler boyu uğraşıp yepyeni markaların doğumuna tanıklık etmek onun için büyük bir mutluluk. Aysel Aydın tek kelimeyle mesleğine aşık bir kadın. “Bir anne, bir eş ve iş kadını olarak hayat felsefem hayatta bir iz bırakabilmek” diyor.İş hayatında her zaman nasıl fark yaratabileceğini düşündüğünü ekliyor sözlerine. Belli ki başarısının altında yatan sır da bu.



Aysel Aydın’ın vazgeçilmez 10’u

1. Çocuklarım ve eşim.

2. İşim. Hayatımın önemli bir kısmını kapsıyor.

3. Çocuklarımın eğitimi. Kesinlikle çok önemli.

4. Köpeğimiz Tarçın.

5. Seyahat etmek. Benim için en önemli motivasyon. İtalya’ya aşığım, en az 20 kez gittim.

6. Arkadaşlarım. Onlarla buluşup sohbet etmek benim için çok önemli.

7. Dekorasyon. Evimi dekore etmeyi çok seviyorum.

8. Misafir ağırlamak. A’dan Z’ye sofra hazırlamak, yemek yapıp dostlarla beraber yemek doyumsuz bir keyif.

9. Pazar kahvaltıları. Tüm aile bir arada olduğumuz pazar kahvaltıları haftanın en keyifli saatleri.

10. Kitap okumak. Son dönemde kişisel gelişim kitapları okuyorum. Hayatı doğru planlama konusunda çok yardımcı oluyor.





