Hande Yalçın: “Emek ver, sorumluluk al, tutkuyla çalış”

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuş Hande Yalçın. Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişimi Programı’nı bitirdikten sonra kısa bir medya tecrübesi olmuş. “Ne güzel bir tesadüftür ki ilk iş deneyimim Elele dergisinde editörlüktü” diyor . 2007 yılından başlayarak 12 sene farklı firmalarda birçok uluslararası ve yerli gıda takviyesi ve dermokozmetik markasının pazarlamasını yönetmiş. Voonka markası ile 2015 yılında Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’da tanışmış. Eczacıbaşı’nda markanın pazarlama müdürlüğünü üstlenmiş. 2018 yılının eylül ayından beri Kampotu firması çatısı altında Voonka, Voonka Next ve Doctor Mito markalarının pazarlama direktörlüğü görevini sürdürüyor.

Yazı: Gülru İNCU

“HEP DAHA İYİYİ HEDEFLİYORUZ”

“Kampotu İlaç, 2012 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile besin destekleri alanında bir boşluğu doldurmak ve sektöre yenilikçi bir bakış açısı getirmek için kuruldu. Bugün 15 bine yakın eczanede Voonka markamızla yer alıyoruz. Dört ürünle başladığımız marka yolculuğumuza bugün 100’e yakın ruhsatı alınmış ürünle devam ediyoruz. Dinamik ve hep daha iyiyi hedefleyen bir şirket kültürümüz var. 2017 yılında Türkiye’de ilk likit kollajeni üreten firma olarak bugün sektörde hızla genişleyen kollajen pazarının öncüsü olduk. 2020 yılında tamamen patentli ve klinik çalışmaları yapılmış içeriklerle üretilen Voonka Next serisini ürettik.”

“HER ANIN TADINI ÇIKARMALIYIZ”

Hayat felsefesini içinde bulunduğumuz anı yaşamak üzerine kurmuş Yalçın. “Geçmişe gidemiyoruz, geleceği bilemiyoruz. Günün sonunda her günün, her anın tadını çıkarmamız gerekiyor. Mutlu olmaya odaklanmak ve hayata karşı hep gülebilmek gerekiyor. Pozitif enerji ve huzur da en hızlı böyle yayılıyor” diyor. Seyahat etmeyi çok seviyor, farklı rotaları ve farklı kültürleri keşfetmeye çalışıyor. Kitap okumanın, özellikle şefkatle ilgili konularda yeni bilgiler edinmenin kendisini iyi hissettirdiğini söylüyor. Spor ise her ne olursa olsun düzenli olarak yaptığı tek hobi.

“İMKANSIZ DİYE BİR ŞEY YOK”

“Hayatta öğrendiğim en önemli şey; imkansız diye bir şeyin olmadığı. Her an her olasılığın mevcut olduğu. Yaşadığımız anda kalmak, her şeyden önce kendi değerini bilmek ve kendini sevmek insanın hayatını tozpembe yapabilecek kadar güçlü. Bu felsefenin izini süren Don Miguel Ruiz’in ‘Dört Anlaşma’sı, Paulo Coelho’nun ‘Simyacı’ kitabı ve Antoine de Saint Exupery’nin ‘Küçük Prens’i ise benim için özel yere sahip kitaplar. Şu sıralar pandemi sürecinin de etkisiyle, mutlaka yapılacaklar listemim ilk sırasında, uzun bir masada arkadaşlarımla keyifli ve bol sohbetli bir akşam yemeği yemek var. Onun dışında uzun bir araba yolculuğu ve tatil planı da buna eklenebilir.”

“Gençler yaptıkları işten keyif alıyorlarsa doğru işi yapıyorlar demektir, bu da beraberinde başarıyı getirir. Öğrenmeye açık, tutkulu, sorumlu, olumlu, esnek ve yaratıcı olsunlar. Heyecanlarını kaybetmesinler ve fark yaratsınlar.”

TAMAMLAYICI DETAYLAR

Yapmak isteyip de bir türlü zaman bulamadığım şey kaptan ehliyeti almak!

Çocukluğumdan bir oyuncağımı geri getirebilseydim, Tomy Pac Man’i getirmek isterdim.

Bir zaman makinesiyle yolculuk edecek olsam geleceğe gider, 100 yıl sonra yapay zeka ve robotik hayal gücü nereye varacak onu görmek isterdim.

Süper güçlere sahip olma şansım olsaydı, çocukları koruyacak özel bir güce sahip olmak ve onları kötülüklerden uzak tutmak isterdim.

Çocukluğumu düşündüğümde aklıma ilk gelen görüntü, yazlıkta geçirdiğimiz bitmeyen yaz tatilleri.



VAZGEÇİLMEZ 10’U

Ailem. En önemli güç kaynağım. Kız arkadaşlarım. Hayatta yaptığım en iyi yatırım; beni bazen benden daha iyi tanıyorlar. Tarifsiz bir rahatlık ve iyi hissetme durumu. İşim. Çalışmak ve üretmek bana en iyi gelen şeylerden, öğrenmenin sonu yok. Seyahat etmek. Kısa olsun, uzun olsun, iş için olsun, keyif için olsun hiç fark etmez. Olsun yeter. İstanbul. Dünyanın neresine gidersem gideyim, döndüğüme hiç üzülmediğim şahane şehir. Deniz. Denizsiz bir yaşam düşünemiyorum. Yanında yürümek de içinde olmak da, uzaktan bakmak da güzel. Bakım. Özellikle saç ve cilt bakımı ürünlerinden vazgeçmem zor. Spor. Her durumda rahatlatıyor ve enerjimi yeniliyor. Aşk. Olursa iyi olur tabii. Gülümsemek. Hayatta pozitif enerji çok önemli. Bu yüzden ne olursa olsun hayata karşı gülümsemekten vazgeçmemek gerek.