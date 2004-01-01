Hayatın bir denge oyunu olduğuna inanıyor. “İnsan, kendisi için doğru dengeyi bulduğu zaman mutlu oluyor, sosyal oluyor, işinde daha başarılı oluyor ve gerisi geliyor” diyor. Koton Pazarlama Direktörü Esra Süzme’nin başarısının sırrı belki de bu cümlelerinde yatıyor.

Yazı: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta

YOĞUN İŞ TEMPOSUNA RAĞMEN YÜZÜNDE KOCAMAN BİR GÜLÜMSEMEYLE EVİNDE BİZİ KONUK EDEN ESRA SÜZME, Robert Kolej’in ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuş. Maryland Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı (MBA) yaptıktan sonra çalışma hayatına Chicago'da, A.T.Kearney’de yönetim danışmanlığı yaparak başlamış. ABD’de geçen bu beş yıll��k danışmanlık tecrübesinin ardından altı ay Brüksel'de yine yönetim danışmanlığı alanında çalışmış. 2004 yılında Türkiye’ye dönüşüyle birlikte ise 12 yıl geçireceği Turkcell dönemi başlamış. “Hep pazarlama bünyesindeydim, iyi bir pazarlamacı olma yolunun farklı etaplarından hep çok keyif aldım. Çok çeşitli ve zengin deneyim fırsatlarıyla dolu bir dönem oldu” diyor Esra Süzme o günleri anlatırken. Süzme, Turkcell sonrası artık sektörel bir değişiklik yapmak istemiş. Tüketiciye dokunan, yine insanların hayatının içinde olan bir sektörde pazarlama yöneticiliği yapmanın ayrı bir keyfi olduğunu söylüyor. Yönetsel sorumluluk anlamında da farklı deneyimleri olmuş. Önce müdürlük, ardından direktörlük yapmış. Ekip yönetmenin, bir işte ekiple beraber sonuca gitmenin, işi paylaşmanın, paylaştırmanın ama bütününden de kopmadan sonuca giderek bunu yapmanın müthiş keyifli olduğunu söylüyor ve sözlerini sürdürüyor: “Yöneticisi olduğum ekiplerdeki takım arkadaşlarımın iş tatmini, kariyer gelişimi ve çalışırken keyif almaları, ortamdan, yaptıkları işten mutlu olmaları gibi konuları hep çok önemsedim.” Halen pazarlama direktörlüğünü üstlendiği Koton ise bambaşka bir deneyim. “Koton inanılmaz sevilen ve potansiyeli olan bir marka. Modada ve kalitede çok iddialı, çok hevesli, çok başarılı. Çok progresif ve gelişime dönük bir yer. Burada tepe yönetim anlamında harika bir takım var, bu takımın bir parçası olmak, Koton hikayesinin oluşmasına katkıda bulanacak olmak beni çok heyecanlandırıyor” diyor.

ÖNEMLİ OLAN İŞİNDE İYİ OLMAK

Süzme’ye göre iş hayatında başarılı olmanın sırrı, olayları bütünsel bir bakış açısıyla görebilmekten geçiyor. İnsan ilişkileri, ekip gelişimine yaptığınız katkı, yeni bakış açılarıyla işinizi daha iyi noktaya taşıyabilme ve iş ile özel yaşamın dengesini kurabilmek hep aynı bütünün parçalarını oluşturuyor. Sadece tek bir kulvara odaklanıp orada birinci olmayı, üst düzey yöneticinin yaratabileceği değer potansiyeli açısından yetersiz görüyor. Uzun vadede kariyer hedefi basit. Kendisini işe yarar hissettiği, bir ekibe ve bir işe yeni bir fikir, yeni bir yön katabildiği ve sonuca ulaştığı noktada insanların hayatına anlam, değer ve duygu katan işlerde çalışmak istiyor. İnsanın kendi potansiyelini gerçekleştirebileceği pozisyonda ve rolde olmasının çok önemli olduğunun da altını çiziyor. “Profesyonellik işinde iyi olmaktan geçiyor. İşine hakim ve konusunda bilgili, istekli, arzulu, yaratıcı olabilen yönetici, otomatikman çalıştığı kişiler tarafından da kolay kabul edilen, onların aklına yatan, işlerini kolaylaştıran, onlara doğru yönde destek olan bir rolde oluyor. Bu bence en güzel, en kolay profesyonellik yolu.”

HAYAT ONLARLA ÇOK ANLAMLI

Esra Süzme, başarılı iş yaşamına mutlu bir evlilik, iki de dünya tatlısı çocuk sığdırmış. İş dışında kalan zamanı tamamen çocuklarına ait. “Ayşe beş, Sinan altı yaşında ve o kadar hızlı büyüyorlar ve değişiyorlar ki. Onlarla kitap okumak, scooter’a binmek, futbol antrenmanına gitmek benim için büyük keyif” derken gözlerinin içi gülüyor. Spora tutkun. Özellikle açık havada spor yapmayı çok seviyor. Hayatına renk katan en önemli şeylerden birinin de müzik olduğunu söylüyor. “Müzik hayatımın içinde hep var, çok eskilerden beri değişmeyen sevdiklerim var, hala üzerindeki fiyat etiketi Alman markı duran Simon&Garfunkel CD’im vardır mesela, gözüm gibi bakarım. Jethro Tull, Dire Straits, Depeche Mode, MFÖ gibi kendimi bildim bileli dinlediğim, takip ettiğim isimler var. Bu dünyanın yeniliklerine ucundan da olsa takipçi kalmaya çalışıyorum” diyor. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin solo albümü 'Gölge Etme' ise son dönem favorileri arasında. “Seyahat etmek, insanın şu hayatta kendisi için yapabileceği en güzel sebebiyle taşındığı Chicago’da beş yıl geçirmiş. “Chicago’nun çok renkli bir kültürü var. İçerik olarak New York’tan eksiği yok ama yaşama kolaylığı ve rahatlığı açısından da fazlası var. Kafana eseni yapabildiğin, kendine göre bir şeyler bulabildiğin ve kendin olabildiğin bir şehir. Bu yönleriyle bana çok hitap ediyor” sözleriyle bu şehri ne kadar sevdiğine değinmeden geçemiyor. Bu arada farklı destinasyonlara da bayılıyor. Alaska, Afrika, Vietnam ve Kamboçya en çok görmek istediği yerler. Doğayla baş başa kalınan tatillere de çok heves ediyor. Karadeniz ise ilk fırsatta gideceği yerler arasında.