İş yerinizde mutsuz musunuz?

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Hobiler, iş yerindeki sorunları atlatmaya yardımcı olabilir...

Hobilerin, işteki başarıyı olumlu yönde etkilediği belirlendi.



ABD'de bilim adamlarının araştırması, dans etmek ya da resim yapmak hobilerin iş yerindeki sorunlara daha yaratıcı çözümler bulunmasını, aynı zamanda iş arkadaşları arasındaki ilişkiyi güçlendirdiğini gösterdi.



Bilim adamları, yaratıcı aktivitelerin yeni deneyimlerin yanı sıra yeni bilişsel yolların keşfedilmesini sağladığını, kontrol duygusunun gelişmesiyle de hobilerin iş yerinde sorunların daha kolay atlatılmasına, rahatlamaya yardımcı olduğunu belirtti.



San Francisco Üniversitesi'nden Kevin Eschleman, yaptıkları çalışmanın, kişisel zamanda yapılanların iş yerindeki davranışlarla bağlantılı olduğunu gösteren ender araştırmalardan biri olduğunu vurguladı.



400'den fazla kişinin katıldığı araştırmanın sonuçları ''Journal of Occupational and Organizational Psychology'' dergisinde yayımlandı.



(AA)



