“İşime duyduğum tutku asla bitmeyecek”

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Kişisel bakım ürünlerinin pazarlaması, satışı ve dağıtımını gerçekleştiren Kozmoklinik’te Pazar Geliştirme ve PR’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Esra Er ile tutkuyla bağlı olduğu mesleğini,“Anadolu Yakası’nın en güzeli” dediği Moda’yı, aşkı ve hayata dair pek çok şeyi konuştuk.

Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle bizi karşılayan Esra Er’le pırıl pırıl bir haziran sabahı, Fenerbahçe burnunda buluştuk. Üniversite dönemi hariç uzun yıllar Anadolu yakasında yaşayan, hatta bir dönem evinden işine yürüyerek yedi dakikada ulaşma şansına sahip olmuş ender insanlardan biri kendisi…

Deniz Kuvvetleri’nde görevli olan babasının işi gereği İstanbul, Ankara, Gölcük ve İzmir arasında sık sık yer değiştirmeyle geçen ama çok keyifli ve mutlu bir çocukluğu olmuş Esra Er’in. Küçük bir kızken babasını hep jilet gibi ütülü bembeyaz kıyafetler içinde gördüğü için kısa bir süre denizci olmak istemiş ama iş meslek seçimine gelince vazgeçmiş. “Meslek hayatıyla ilgili hiçbir şey planlamadım. Önüme çıkan bütün fırsatlara bakıp, her şeyi gözlemledikten sonra seçenekler arasında en mantıklı bulduğuma yöneldim hep” diyor.



O dönem babası NATO’da görevli olduğu için liseyi Belçika’da okuyan Er, üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde tamamlamış. Kısa bir süre İngilizce öğretmenliği yapmayı düşündüyse de hoş bir tesadüf şu anki işine girmesine vesile olmuş. Kozmoklinik’te çeviriler yaparak başlamış işe. “Kozmoklinik’in kurucusu dayım Ünal Özmen. Hal böyle olunca bana kendisiyle çalışmak isteyip istemediğimi soruyordu. Ben de baktım, Türkiye’de üniversitede aldığı eğitimi meslek olarak seçen çok az insan var. ‘Neden olmasın?’ dedim kendi kendime” diyor ve sürdürüyor sözlerini: “Dayım, pazarlama ve satış anlamında tanıyabileceğiniz en zeki girişimcilerden biri. Ondan çok şey öğrendim...” Önce Kozmoklinik’in Türkiye’ye getirdiği Sally Hansen, Dr. Murad, sonra da John Frieda markaları için çalışan Er, Murad’ın marka müdürlüğünü yaptıktan sonra, grup markalar müdürü olmuş. Son 10 yıldır Kozmoklinik’te çalışan Esra Er, şu anda markanın pazar geliştirme ve PR’dan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini sürdürüyor.

Mesleğine gerçekten büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu belirtiyor Esra Er, hatta Kozmoklinik’teki beşinci yılında Sabancı Üniversitesi’nde işletme master’ı yapmaya karar vermiş, böylece teorik olarak dayısından öğrendiği birçok şeyi pratiğe dökme imkanı bulmuş. “Çok enteresan. İnsanın düşünce yapısı buna göre şekil alıyor. Artık gündelik hayatta gördüğüm pek çok şeye işletme mantığı ile bakıyorum ve kendimi böyle düşünürken buluyorum” diyor. Markaları bulup Türkiye’ye getirmekten tutun da, pazar geliştirmeye kadar her aşamayla bizzat ilgileniyor Esra Er.



Bakü-İstanbul hattı

İki senedir evli olan Esra Er, eşi Bakü’de çalıştığı için İstanbul-Bakü arasında mekik dokuyor ama o bu durumun pozitif yanlarına odaklanmış. “Bu sayede evliliğimiz çok canlı, hiç bitmeyen bir flört dönemi yaşıyoruz” diyor gülerek. “Babam işi gereği 3-4 hafta eve gelemezdi. Eşim de çok fedakar ve anlayışlı bu konuda, çünkü ‘işime devam etmek ve İstanbul’da kalmak istiyorum’ dediğimde hiç baskı yapmadı. Mutluluğumu ön plana

koydu. Bu anlamda çok şanslı bir kadınım” diyor.

