“İşime tutkuyla bağlıyım”

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Didem Şekerel Erdoğan, başarısının sırrını bu cümleyle özetliyor.

Pazarlama dünyasında olmayı kariyerinin en başından hedefleyen Didem Şekerel Erdoğan, şu an Henkel’in çamaşır ve ev bakımından sorumlu pazarlama müdürü... Onunla kariyer hikayesini konuştuk.



Çocukken hangi meslek vardı hayallerinizde?

Küçükken doktor olmayı arzu ediyordum. Çocuk doktoru olmak isterdim. Ama yıllar geçtikçe fikrimi değiştirmeye başladım. Büyüdükçe pazarlama aklıma girmeye başladı. Seneler geçtikçe de hedefime doğru yol aldım.



Nerede eğitim gördünüz?

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde kimya mühendisliği okudum.



İş hayatına nasıl başladınız?

Üniversiteyi bitirdikten sonra master yapmayı çok düşündüm. İşle master arasında gidip geldim bir süre. Ama mezun olmama az bir süre kala kesinlikle çalışma hayatına başlamak istediğimi anladım. Sonra beyaz eşya sektöründe işe başladım. Burada bir buçuk senelik bir dönem geçirdim. Beyaz eşya sektörü çok keyifli ama çok da durağan... Orada daha dinamik, cıvıl cıvıl, satın alma alışkanlıklarının 3-4 haftada bir değişebileceği bir sektörde çalışmak istediğimi anladım. Sonra da Henkel’e geçtim.



Kimya okuduğunuzu söylediniz neden pazarlamayı tercih ettiniz?

Kişiliğim gereği pazarlamanın bana çok daha uygun olduğunu düşündüm. Hem rakamlarla uğraşmayı seviyorum hem de kreatif çalışmalar yapmayı seviyorum. İşime gerçekten çok büyük bir tutkuyla bağlıyım.



