Didem Şekerel Erdoğan, başarısının sırrını bu cümleyle özetliyor.
Pazarlama dünyasında olmayı kariyerinin en başından hedefleyen Didem Şekerel Erdoğan, şu an Henkel’in çamaşır ve ev bakımından sorumlu pazarlama müdürü... Onunla kariyer hikayesini konuştuk.
Çocukken hangi meslek vardı
hayallerinizde?
Küçükken doktor olmayı arzu
ediyordum. Çocuk doktoru
olmak isterdim. Ama yıllar
geçtikçe fikrimi değiştirmeye başladım.
Büyüdükçe pazarlama aklıma girmeye
başladı. Seneler geçtikçe de hedefime
doğru yol aldım.
Nerede eğitim gördünüz?
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde kimya
mühendisliği okudum.
İş hayatına nasıl başladınız?
Üniversiteyi bitirdikten sonra master
yapmayı çok düşündüm. İşle master
arasında gidip geldim bir süre. Ama
mezun olmama az bir süre kala kesinlikle
çalışma hayatına başlamak istediğimi
anladım. Sonra beyaz eşya sektöründe
işe başladım. Burada bir buçuk senelik
bir dönem geçirdim. Beyaz eşya sektörü
çok keyifli ama çok da durağan...
Orada daha dinamik, cıvıl cıvıl, satın
alma alışkanlıklarının 3-4 haftada bir
değişebileceği bir sektörde çalışmak
istediğimi anladım. Sonra da Henkel’e
geçtim.
Kimya okuduğunuzu söylediniz neden
pazarlamayı tercih ettiniz?
Kişiliğim gereği pazarlamanın bana çok
daha uygun olduğunu düşündüm. Hem
rakamlarla uğraşmayı seviyorum hem de
kreatif çalışmalar yapmayı seviyorum.
İşime gerçekten çok büyük bir tutkuyla
bağlıyım.