Teori ve pratiğe dayalı geniş kapsamlı bir moda eğitimi sunan Vakko Esmod Moda Akademisi’nde 3 yıllık diploma ve kısa dönemli sertifika programları yer alıyor. 2016-17 Akademik Yılı Moda Tasarımı ve Yaratımı Diploma Programı 3 Ekim’de başlıyor...
Vakko Esmod Moda Akademisi’nde verilen eğitimler, diploma programı ve sertifika programları olarak ikiye ayrılıyor. 3 yıl süren Moda Tasarımı ve Yönetimi Diploma Programı’nda; tasarım, modelizm, kumaş bilgisi, bilgisayarda tasarım, moda tarihi, moda yönetimi konularında A’dan Z’ye eğitim alan öğrenciler ikinci yıldan itibaren, Fransa’dan Japonya’ya onbeş ülkedeki yirmi iki Esmod okulunun olanaklarından yararlanma fırsatı yakalıyor. Mezuniyetlerinin sonrasında Vakko ve Vakkoramalar’da çalışma fırsatı elde eden başarılı mezunlar ayrıca, Vakkorama’lar içinde yer alan ESMOD köşesinde kendi markalarını sergileme imkanı da buluyor.
MODA TASARIMI VE YARATIMI SERTİFİKA PROGRAMLARI
Stil Danışmanlığı- Ağustos 2016
Stil Danışmanlığı- Ekim 2016
Moda Tasarımı- Ekim 2016
Modelizm- - Ekim 2016
Ayakkabı Tasarımı - Ekim 2016
Baskı Desen Tasarımı- Ekim 2016
Dikiş Teknikleri- Nisan 2016
Kendi Kıyafetini Hazır Kalıptan Yarat- Kasım 2016
Moda Kültürü Seminerleri- Ekim/Haziran 2016
Seramik Aksesuarları Üretimi- Ekim 2016
Moda Fotoğrafçılığı – Ekim 2016
Styling- Ekim 2016
MODA İLETİŞİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI
Dijital Pazarlama ve E-Ticaret -Kasım 2016
Sosyal Medya – Kasım 2016
Moda Kariyeri –Şubat 2017
Moda İletişimi & PR -Şubat 2017
Moda Yazarlığı –Şubat 2017
Sanat Tarihine Giriş –Şubat 2017
Perakende Sektöründe Marka Yönetimi – Kasım 2016
MODA YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI
Moda Satın alma ve Merchandising – Ekim 2016
Mağaza Yönetimi- Eylül 2016
Mağaza Verimlilik Faktörlerinin Yönetimi- Ekim 2016
Moda Dünyasında Her Yönüyle Lüks- Ekim 2016
Görsel Düzenleme- Ekim 2016
Kumaş Tekstil ve Teknoloji – Kasım 2016
Eğitimcinin Eğitimi - Ağustos 2016
Ekipte Jenerasyon Farklılıkları Ağustos 2016
Performans Yönetimi- Ekim / Kasım 2016
Stres Yönetimi- Ekim / Kasım 2016
Liderlik- Ekim / Kasım 2016
Prezantasyon Teknikleri- Ekim / Kasım 2016
Mülakat Teknikleri- Ekim / Kasım 2016
Yönetimde Koçluk- Ekim / Kasım 2016
Detaylı bilgi ve kayıt için: 0212 249 20 54