Vakko Esmod Moda Akademisi’nin yeni eğitim yılı için kayıtlar başladı.

Teori ve pratiğe dayalı geniş kapsamlı bir moda eğitimi sunan Vakko Esmod Moda Akademisi’nde 3 yıllık diploma ve kısa dönemli sertifika programları yer alıyor. 2016-17 Akademik Yılı Moda Tasarımı ve Yaratımı Diploma Programı 3 Ekim’de başlıyor...



Vakko Esmod Moda Akademisi’nde verilen eğitimler, diploma programı ve sertifika programları olarak ikiye ayrılıyor. 3 yıl süren Moda Tasarımı ve Yönetimi Diploma Programı’nda; tasarım, modelizm, kumaş bilgisi, bilgisayarda tasarım, moda tarihi, moda yönetimi konularında A’dan Z’ye eğitim alan öğrenciler ikinci yıldan itibaren, Fransa’dan Japonya’ya onbeş ülkedeki yirmi iki Esmod okulunun olanaklarından yararlanma fırsatı yakalıyor. Mezuniyetlerinin sonrasında Vakko ve Vakkoramalar’da çalışma fırsatı elde eden başarılı mezunlar ayrıca, Vakkorama’lar içinde yer alan ESMOD köşesinde kendi markalarını sergileme imkanı da buluyor.



MODA TASARIMI VE YARATIMI SERTİFİKA PROGRAMLARI

Stil Danışmanlığı- Ağustos 2016

Stil Danışmanlığı- Ekim 2016

Moda Tasarımı- Ekim 2016

Modelizm- - Ekim 2016

Ayakkabı Tasarımı - Ekim 2016

Baskı Desen Tasarımı- Ekim 2016

Dikiş Teknikleri- Nisan 2016

Kendi Kıyafetini Hazır Kalıptan Yarat- Kasım 2016

Moda Kültürü Seminerleri- Ekim/Haziran 2016

Seramik Aksesuarları Üretimi- Ekim 2016

Moda Fotoğrafçılığı – Ekim 2016

Styling- Ekim 2016



MODA İLETİŞİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

Dijital Pazarlama ve E-Ticaret -Kasım 2016

Sosyal Medya – Kasım 2016

Moda Kariyeri –Şubat 2017

Moda İletişimi & PR -Şubat 2017

Moda Yazarlığı –Şubat 2017

Sanat Tarihine Giriş –Şubat 2017

Perakende Sektöründe Marka Yönetimi – Kasım 2016



MODA YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

Moda Satın alma ve Merchandising – Ekim 2016

Mağaza Yönetimi- Eylül 2016

Mağaza Verimlilik Faktörlerinin Yönetimi- Ekim 2016

Moda Dünyasında Her Yönüyle Lüks- Ekim 2016

Görsel Düzenleme- Ekim 2016

Kumaş Tekstil ve Teknoloji – Kasım 2016

Eğitimcinin Eğitimi - Ağustos 2016

Ekipte Jenerasyon Farklılıkları Ağustos 2016

Performans Yönetimi- Ekim / Kasım 2016

Stres Yönetimi- Ekim / Kasım 2016

Liderlik- Ekim / Kasım 2016

Prezantasyon Teknikleri- Ekim / Kasım 2016

Mülakat Teknikleri- Ekim / Kasım 2016

Yönetimde Koçluk- Ekim / Kasım 2016



Detaylı bilgi ve kayıt için: 0212 249 20 54

