Bohem, dinamik ve sportif mayo ve bikini modelleri ile plajlara enerjik bir ruh getirmeye hazırlanan Direct Message markası, tıpkı tasarımcısı Deniz Marşan gibi yaz sevdalılarına sesleniyor.

Yazı: Ece Üremez

Tam aradığımızı bulduğumuzda gerçekten aramaya başlarız. İşte o zaman içimizdeki yaratıcı ruh tetiklenir ve hayalimizi gerçek kılarız. Adeta yaza aşık bir kadın olan Deniz Marşan da hayalindeki dünyayı ve içindeki bohem ruhu plajlara, festivallere, deniz ve su sporlarına, sosyal ortamlara ve belki akşamüzeri eğlencelerine taşıyan bir marka yaratmak isteğiyle yola çıkmış. Sadece bir mayo ve bikini markası değil bir yaşam stili oluşturmak isteyen Deniz Marşan şu sözlerle anlatıyor Direct Message’ın başlangıç noktasını; “Tüm günü dolu dolu yaşayan, enerjik, plaja sadece güneşlenmek için değil sosyal olmak, hareket etmek, spor yapmak ve tabii ki eğlenmek için gidenlerdenim. Hiçbir zaman kadınların vücudunu, seksiliği ile ön plana çıkarmasından yana olmadım. Direct Message’ı bu amaçla yarattım.” Kendine güvenen, dinamik, sportif ve ‘deniz aşığı’ kadınları hedef alan Direct Message’ın isminden de anlaşılacağı üzere her bir parçasının ayrı bir mesajı var. Örneğin, Upwind modeli zorlu sporları tercih eden kadınlar için tasarlanmış, vücudu efektif saran özel bir tasarım. Spirited Away modeli ise özel işlemeler ile kasnakta yapılmış ve elde dikilmiş bir model. Hippie ise son derece asi ve bohem bir tarza sahip. Özellikle vücut aksesuarları ile kombinlemek için ideal bir seçim. Öyle ki, aslında Direct Message’ın tüm modelleri spor ayakkabı, koton gömlekler ve çeşitli vücut ve saç aksesuarlarıyla birlikte kullanılabiliyor. Bir yandan da Deniz Marşan, marka bilinirliğine göre satın alma politikasını ve konsinye ürün alma olayını değiştirme isteği içinde olduğunu söylüyor. Sadece bir sezona özel Isabel Marant markası için mayo koleksiyonu hazırlamak istediğini de belirten Deniz Marşan’ın tasarımlarına Room Showroom’dan ve directmessage.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.





MARKANIN TEMELİNDE

Asla kendini sergilemek, seksi görünmek derdinde olan kadınlar için değil. Benim hitap ettiğim kadın, olmak istediği ruh halini yansıtan kadın. O yüzden mayolarımın hepsinin farklı bir adı farklı bir mesajı var. Kendine her koşulda güvenen enerjik, sportif kadınlar...

DM’YE BAKINIZ

Tasarımcı olmak ya da bir marka oluşturmak için değil sadece kendime göre mayo ve bikini bulamadığım için çıktığım bir yoldu Direct Message. İsmini de çok komik bir hikayeden alıyor aslında. Instagram’da devamlı bana; ‘DM attım bakar mısın?’ diye yazanlar oluyordu. Ben de bunu anlamıyordum, sanki adımın ve soyadımın kısaltmasını söylüyorlar sanıyordum. Durumu bilen arkadaşlarımla senelerce güldük bu duruma. Ben mayo markası kurmaya karar verince de adı Deniz Marşan olmasın dedim. Çok yakın arkadaşım Mehmet; ‘O zaman DM yani Direct Message olsun’ dedi ve öyle oldu. Sonra bunu geliştirdik, her bir mayoya isim verdik, hepsinin ayrı bir mesajı oldu.

İLK TASARIM

İlk düşündüğüm, en çok bulmakta zorlandığım, eksikliğini hissettiğim bir model olan sırtı lastikli Upwind; bir deniz sporları bikinisi. Kite gibi dinamik ve zorlu sporlarda vücudu efektif saran ama görüntüde de iddialı olan bir model. Bu yüzden de yeni bir tasarıma başlarken önceliğim içinde kendimi rahat ve enerjik hissetmem, en önemlisi de ben gibi hissetmem.

STİL SAHİBİ KADIN...

Kendine yakışanı bulup giyen ve vücudunu tanıyan kadın bence stil sahibi kadındır. Modayı takip etme ve seksi görünme derdinde asla olmayan kadın profili benim gözümde stil sahibidir. Bilinçli tercihlerde bulunan, sadece güzel olma algısının ötesinde giyinebilen ve bu doğrultuda seçimler yapan kadınları seviyorum.

PLAJ MODASI

Benim tercihim her zaman hissettiğim ruh halini yansıtan mayolardan yana oluyor. Plaja giderken asla vazgeçemediğim takılarım ve lastik ayakkabılarım var. Plaja sadece güneşlenmek için değil, sosyalleşmek, hareket etmek, spor yapmak ve tabii ki eğlenmek için gidenlerdenim. Direct Message markasının kadın profili de bu yönde aslında.

EL EMEĞİ

Koleksiyonda öne çıkan detaylar; el işlemeleri ve örgüler. Hepsi kasnaklarda ev kadınları tarafından elde işlendi, dikildi. Tamamen ‘hand made’.

VAZGEÇİLMEZ MARKALAR

Jean’den de maviden de vazgeçemiyorum. Plajda ise bikiniyi tercih ediyorum. Ayrıca Alexander Wang, Isabel Marant, Helmut Lang her sezon mutlaka alışveriş yaptığım markalar. Gardırobumda en sevdiğim parçalar ise jean şortlarım ve botlarım.

ALIŞVERİŞ ROTASI

Tarzıma uygun alışveriş yapabildiğim için favori rotam New York. Orada birkaç bellediğim vintage dükkandan, Soho ve pop-up store’lardan alışveriş yapmayı çok seviyorum. Konsept dükkanlar vazgeçilmezim diyebilirim; bir sürü markanın değişik ürünlerini rahatlıkla bulabiliyorum. Ayrıca Londra’da da keşfedilmemiş ziyaret ettiğim küçük butikler var.



