P&G günleri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Zeynep Kutlay Özcan'la iş hayatı üzerine...

Eğitim hayatınızdan bahsedermisiniz?

İzmir Amerikan Kız Lisesi’nden sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdim. Yüksek lisansımı Cornell University’de yaptım. Ama P&G bünyesinde yaşamları iyileştirmek adına her gün yeni bir şeyler öğrenip, bunları bulunduğumuz topluma değer katarak kullandığımız için, eğitim hayatımın hala devam ettiğini söyleyebilirim.



Meslek seçiminizde sizi etkileyen şey neydi?

Matematik ve istatistik alanındaki ilgim ve başarım, bana kariyer rotası olarak finans sektörünü daha cazip gösteriyordu. Amerika’da yaptığım MBA, benim için uygun olan işin aslında pazarlama olduğunu anlamamı sağladı. Ayrıca,birçok farklı ülkeden insanlarla bir arada olduğum ve genç yaşta kendi sorumluluğumu aldığım master dönemi, bana çok şey kattı. Bu sayede, kariyer planlarım, pazarlama ve uluslararası bir şirket olarak şekillendi.



Eğitim hayatınız boyunca nasıl bir öğrenciydiniz?

Üniversiteye girişte üçüncülük derecesi elde ederek başarılı bir başlangıç yaptığım eğitim hayatım boyunca bu başarılarımı sürdürdüm. Dersler konusunda sınırlı kalmayarak Boğaziçi Üniversitesi İşletme Kulübü ve yıllık komitesinde görevler alarak sosyal alanlarda da başarılara imza attım. Yüksek lisans eğitimim sırasında da Türk Eğitim Vakfı bursu almaya ve eğitim gördüğüm üniversitede asistanlık yapmaya hak kazandım.



