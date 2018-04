“Profesyonelliğin sırrı doğru kararlar alabilmek”

2012 yılından bu yana Palladium AVM’de Alışveriş Merkezi Müdürü olarak görev yapan Ayşen Yerşen, yoğun iş temposuna rağmen evine ve dostlarına zaman ayırmak gerektiğinin hayatta öğrendiği en önemli şeylerden biri olduğunu söylüyor.

Yazı: Gülru İncu



Yoğun iş hayatına sahip kadınların en çok zorlandığı şeylerden biri de karşısındaki kişiye güleryüzlü, sıcak ve samimi davranabilmektir herhalde… Bizi yüzünde kocaman bir gülümsemeyle karşılayan Palladium AVM Alışveriş Merkezi Müdürü Ayşen Yerşen, işte böyle bir kadın. “Çocukluğumun meslek hayali pilotluktu. Ancak bu hayalim gözümdeki bozukluk nedeniyle gerçekleşemedi” diyen Yerşen, üniversite eğitiminin ardından bambaşka sulara yelken açmış. Bilkent Üniversitesi’nde başladığı eğitimi yeterli bulmayıp Boğaziçi Üniversitesi’ne yaptığı geçişle 1995 senesinde turizm işletmeciliği bölümünden mezun olmuş. Lisansını tamamladıktan sonra ise eğitimini daha üst seviyeye çıkarmak için İngiltere’deki Leeds Collage of Technologhy’de İngilizce ve teknoloji bölümlerini bitirmiş.



İş hayatına 1995 yılında İrem Tur’da başlayan Yerşen, ertesi yıl Outgoing Operasyon Departman Şefliği görevine atanarak yurt dışı turlarının tüm operasyonel organizasyonunu koordine etmiş. Alışveriş merkezi deneyimi ise 1998 yılında Profilo’da başlamış. Satış ve Sistem Geliştirme Sorumlusu, Pazarlama Grup Sorumlusu, Pazarlama Departman Müdürü ve AVM Müdürü olarak toplam 14 sene çalıştıktan sonra AVM MFI Partners bünyesinde yer alan Palladium Ataşehir’e geçmiş.



“AİLEM VE DOSTLARIM HER ZAMAN ÖN PLANDA YER ALIR”

“Kendimi, kariyer planlamalarım doğrultusunda hedeflerine ulaşmış, kültürel ve sosyal açıdan vizyonunu geliştirmiş, aile ve sosyal yaşam konusunda ilişkilerini daha da sağlamlaştırmış olarak konumlandırmaya çalışıyorum” diyen Ayşen Yerşen, ne kadar yoğun bir tempoda çalışırsa çalışsın ailesi ve dostlarının her zaman ön planda olduğunun altını çiziyor.



“Çalıştığım sektör gerçekten çok yoğun ve saatlere bağlı kalınamayan bir alan. Özel yaşamıma ve özellikle aile hayatıma vakit ayırmakta zaman zaman zorlanıyorum ama hayatın öğrettiği çok önemli bir şey var, o da sevdiklerinize zaman yaratmanın önemi ve özel yaşamınızdan fazla feragat etmemeniz gerektiği” diyor.

Yerşen’e göre profesyonelliğin en önemli sırrı; mantık-duygu ilişkisini doğru kurarak, doğru kararlar alabilmek. Hayat felsefesini her zaman, herkese saygı ve sevgi çerçevesinde davranmak olarak tanımlıyor. Onun mottosu; ‘Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma!’



Ne kadar yoğun bir tempoda çalışırsa çalışsın bir kadının mutfağa girip yemek yapmama gibi bir tercihi olamıyor ülkemiz şartlarında, hele Ayşen Yerşen gibi bir eş ve anne olunca. Ama yemek yapmak gerçekten de Yerşen’in vazgeçilmezlerinden. Misafir ağırlamayı çok seviyor. Özellikle misafirler gelmeden önce yapılan hazırlıklarla bizzat ilgilenmenin kendisine ayrı bir haz verdiğini söylüyor.



Biz millet olarak hamur işlerine bayılırız ya, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden börek onun için de bir tutku. Formülünü paylaşmadığı özel soslu tavuk ise favori yemekleri arasında. “Yanına bir de mısırlı ay pilavı yaptım mı tadına doyum olmaz” derken bu işi gayet iyi yapan birinin özgüvenine de şahit oluyorsunuz.