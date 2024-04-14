Karmaşık gardıropları düzenlemek için 6 pratik püf noktası

Gardıroplar bir kere içerisindeki düzen bozulursa çok hızlı bir şekilde karmakarışk bir hal alabilir. Neyse ki mevcut alanı optimize etmenin yolları var. Eğer çok fazla giysiniz varsa dolabınızı düzenlemenize yardımcı olacak ipuçları şöyle:

DOLABINIZI DÜZENLEMEK İÇİN 6 PRATİK PÜF NOKTASI

1. Vedalaşma zamanı gelmiş olabilir

Çok fazla giysiniz varsa ve çok yer kaplıyorsa belki de artık hiç kullanmadıklarınızla vedalaşma zamanı gelmiştir. Ara sıra dolabınızda neler olduğuna bakmak artık ihtiyacınızın olmadığı; hiç kullanmadığınız, belki de giyilemeyecek durumda olan giysiler hakkında fikir verebilir. Bazı kıyafetlerinizi başkasına vermek, ihtiyacınız olan şeyleri depolamak için size bolca alan kazandıracaktır.

2. Akıllı depolama çözümleri

Dolabınızın kapasitesi aslında sizi şaşırtabilir. Çünkü özellikle ayarlanabilir raflar sayesinde depolama alanınızı daha verimli kullanabilirsiniz. Kıyafetlerinizi mevsime veya duruma göre sınıflandırmak da işleri kolaylaştırabilir.

3. Duvar alanlarını kullanın

Şapka, kemer ve el çantası gibi bazı parçalar için dolabınızın etrafındaki boş duvar alanınında dekoratif askılar tercih edebilirsiniz. Küçük bir dolabınız varsa her şeyin düzenli olmasını sağlamak için her santimetreyi kullanmalısınız.

4. Geleneksel depolamanın ötesine bakın

Tüm kıyafetlerin dolaba asılmasına gerek yoktur. Kot pantolon ve kazak gibi eşyaların katlanması, kolayca kırışan eşyalar için askı alanından tasarruf etmenizi sağlayabilir. Dolabı düzenli tutmak için raf bölücülerden de yararlanabilirsiniz.

5. Plastik saklama kaplarınızı etiketleyin

Plastik saklama kapları kullanıyorsanız, bunları etiketlemek, eşyaları saklarken veya eşya ararken size zaman kazandıracaktır. Böylece neyin nerede olduğunu daha kolay bulabileceksiniz.

6. Ayakkabılarınızı plastik ayakkabı kutularında veya ayakkabı raflarında saklayın

Dolabınızda ayakkabılık varsa düzenli bir şekiled kullanın. Aksi takdirde dikey dolap alanlarında raflara yerleştirebileceğiniz plastik ayakkabı kutuları tercih edebilirsiniz. Alanın kapasitesini artırmak için kutuları üst üste istifleyebilirsiniz.