089'un sekiz şarkıdan oluşan albümünü hareketli rock şarkılardan elekronik alt yapılı pop'a kadar geniş bir yelpazayle karşımızda...

2015 sonunda “Küçük Kız” isimli ilk tekliklerine çektikleri klip ile açılışı yapan 089, ikinci klipleri “Damla Damla” ile birlikte sekiz şarkıdan oluşan albümlerini de dinleyicisinin beğenisine sunuyor.

Tüm beste ve sözleri Semih Yanyalı ve Can Kınalıkaya imzası taşıyan şarkılardan oluşan albümün kayıtları Münih, İstanbul ve San Francisco’da yapıldı. Miksaj“ı Stephan Zeh (die Mischbatterie - Rosenheim) ve mastering’i Dieter Pimiskern (Dorian Grey Studios - Eichenau) tarafından gerçekleşen albümde Göksun Çavdar, Jojo Vogt, Matthias Kaiser, Hansi Enzensperger, Gerhard Gshlössel gibi değerli müzisyenler de enstrümanlarıyla yer aldı. Albümün yelpazesi akustik baladlar ve hareketli rock şarkılardan elekronik alt yapılı pop'a kadar uzanıyor.