10 liraya Bob Dylan!

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Pozitif Live, Soma’da yaşanan facianın ardından Soma İçin Müzik adı altında dev bir yardım kampanyasına öncülük ediyor

Başta Babylon Soundgarden ve One Love Festival olmak üzere haziran sonuna düzenleyecekleri kadar tüm etkinliklerinin gelirlerini Soma’da hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları yararına bağışlıyor.



Bu amaç doğrultusunda izleyiciler Biletix’te 10-20-40-60-80-100-150-200-250-500 TL arasında oluşturulan kategorilerden satın alacakları biletlerle Soma’ya bağışta bulunabilecek. Söz konusu bağışlar, Toplum Gönüllüleri Vakfı aracılığı ile ‘Soma Gençlik Bursu’ fonuna aktarılacak. Bu hafta gerçekleşen Sun Ra Arkestra ve Belleruche konserleriyle yakında gerçekleşecek Bob Dylan, Travis ve Pixies etkinliklerinin gelirleri de Soma Gençlik Bursu’na bağışlanacak.