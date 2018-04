100 yaş öncesi yeni albüm

97 yaşındaki İngiliz şarkıcı Vera Lynn, yeni albümünü çıkartmaya hazırlanıyor

Şarkıcı, İkinci Dünya Savaşı sırasında çok popüler olan ‘Forces’ Sweetheart’ın yanı sıra yeni şarkılarının da olduğu bir albüm hazırlığında.

Pazartesi doğum gününü kutlayan Dame Vera, ‘We’ll Meet Again: The Very Best of Vera Lynn’ adlı albümüyle 2009’da İngiltere albüm listelerinde 90 yaşın üzerindeki ilk ve tek sanatçı olmuştu. Yeni albüm ‘National Treasure - The Ultimate Collection’ ise 2 Haziran’da yayımlanacak. Lynn, “İnsanların özellikle 70 yıl önce nelerin yaşandığını anmalarını teşvik ediyorsa, şarkılarımın hâlâ insanlara zevk vermesinin harika olduğunu düşünüyorum. Bu durum beni o günleri yeniden yaşamaya itiyor, sonuç olarak benim görevim basit olarak şarkı söylemekti.”