100 Yılın 100 Türk Filmi

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Atillâ Dorsay’ın Türk sinemasının 100. yılı şerefine kaleme aldığı “100 Yılın 100 Türk Filmi” Remzi Yayınevi'nden çıktı

Duayen sinema yazarı Atilla Dorsay’ın kaleme aldığı “100 Yılın 100 Türk Filmi”, Remzi Yayınevi etiketiyle yayımlandı. Dorsay’ın seçkisini okurken Muhsin Ertuğrul döneminden Lütfi Akad ve Metin Erksan’ın da aralarında olduğu sinemacı neslin ortalarına, Yılmaz Güney’e, Reha Erdem ve Nuri Bilge Ceylan’ın da aralarında bulunduğu yeni dönem sinemacıların eserlerine uzanıyorsunuz. Kitapta Türk sinemasının 100 yılının köşe taşlarını hatırlamak da, gizli hazinelerini keşfetmek de mümkün.