20 bin kişiyi coşturdular

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Athena grubu ve Hadise, Fanta Gençlik Festivali kapsamında Kayseri’de konser verdi.

Sümer Tesisleri’nde gerçekleşen konserde sahneye önce Athena grubu çıktı. Grup konsere ‘Holigan’ şarkısıyla başladı. Şarkının ardından grubun solisti Gökhan, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarına seslenerek, el kaldırmalarını istedi. Tezahürat yaptıran Gökhan daha sonra ‘Kayseri’ sloganlarının üzerine, “Bir de Kayseri Erciyes var. Şarkıyla birlikte söyleyelim hadi” diyerek sevenlerini coşturdu. Athena, festival sahnesinde Zafer Peker’in şarkısı, 'Gitme Kal Diyemedim'i, izleyenlerle birlikte seslendirerek, alkış aldı. Athena’nın ardından sahneye çıkan Hadise ise, ‘Biz Buradayız’, ‘Nerdesin Aşkım’ ve ‘Burjuva’ şarkılarını söyledi. Konseri yaklaşık 20 bin kişi izledi.



(DHA)