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23 Kasım 1D Day!

Ünlü müzik grubu One Direction 25 Kasım’da yayınlanacak olan ‘Midnight Memories’ albümünün yayınlanmasından önce 23 Kasım’da “1D Day” adlı daha önce benzeri görülmemiş bir online etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor!
One Direction grubunun da katılımıyla 7 saatlik canlı yayından oluşacak olan “1D Day", dünyanın neresinde olursa olsun herkesin dahil olabileceği bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Canlı olarak yayınlanacak olan “1D Day”, 23 Kasım’da Türkiye saatiyle  21:00’de başlayacak ve YouTube ve Google+ üzerinden izlenebilecek. 
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