25. yıla özel derleme

XL Recordings’in 25. yılı şerefine özel bir derleme albüm çıkıyor. Pay Close Attention ismini taşıyacak albümde Radiohead’den M.I.A.’ye, Bobby Womack’ten The White Stripes’a harika isimler yer alıyor.

Albüm ismini de derlemede yer alan şarkılardan birinden alıyor. XL Recordings’in başındaki Richard Russell yaptığı açıklamada albümde yer alan iki Prodigy şarkısından biri olan ”Out of Space”de yer alan Kool Keith sample’ından yola çıkarak albüme Pay Close Attention ismini koyduklarını söyledi. Pay Close Attention için hazırlanan web sayfası da XL Recordings’in 25 yılıyla ilgili harika bilgi ve video’larla dolu. İki uzunçalardan oluşacak albümün şarkı listesini aşağıda görebilirsiniz.



CD1

1. SL2 – “DJs Take Control”

2. The Prodigy – “Out Of Space”

3. Awesome 3 – “Don’t Go (Kicks Like A Mule Mix)”

4. Liquid – “Sweet Harmony”

5. Jonny L – “Piper”

6. Roy Davis Jr. featuring Peven Everett – “Gabriel (Live Garage Version)”

7. Dem 2 – “Destiny”

8. Nu-Birth – “Anytime”

9. Basement Jaxx – “Jump N’Shout”

10. Dizzee Rascal – “I Luv U”

11. Wiley – “Igloo”

12. Various Production – “Hater”

13. Giggs – “Talkin The Hardest”

14. SBTRKT – “Wildfire (feat. Little Dragon)”

15. Jamie xx – “All Under One Roof Raving”



CD2

1. The Prodigy – “Firestarter”

2. Peaches – “Fuck The Pain Away”

3. The White Stripes – “Seven Nation Army”

4. Devendra Banhart – “I Feel Just Like A Child”

5. Ratatat – “Seventeen Years”

6. M.I.A. – “Paper Planes”

7. Thom Yorke – “The Eraser”

8. Gil Scott-Heron – “New York Is Killing Me”

9. Radiohead – “Weird Fishes / Arpeggi”

10. Tyler, The Creator – “Yonkers”

11. The Horrors – “Sea Within A Sea”

12. Jai Paul – “BTSTU (demo)”

13. Bobby Womack – “Please Forgive My Heart”

14. The xx – “Angels”

15. Sampha – “Too Much”

16. Vampire Weekend – “Step”

17. King Krule – “Easy Easy”

18. Adele – “Rolling In The Deep”