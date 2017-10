Antonio Vivaldi’nin eserlerine çağdaş bir yorum ve enerji getiren "Vivaldianno City of Mirrors’, 5 Kasım Cumartesi Ülker Sports Arena’da müzikseverler ile buluşacak.

İtalyan Barok klasik müzik bestecisi Antonio Vivaldi’nin eserlerini yeniden yorumlayan "Vivaldianno City of Mirrors" 5 Kasım'da gerçekleşecek konserde seyirciye 3 boyutlu bir müzikal deneyimi sunacak. Vivaldianno, özgün ve çağdaş yorumunun yanı sıra teknolojinin sahne ve ışıklar ile birleşmesiyle de izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacak.



Prodüktörlüğünü ünlü Çek besteci, söz yazarı Michal Dvorak'ın yaptığı "Vivaldianno City of Mirrors"ın kemanda ünlü Çek virtüöz Jaroslav Sveceny yer alıyor. 500’den fazla konçerto besteleyen Vivaldi’nin eserlerinin çağdaş düzenlemelerle 3 boyutlu olarak sahnede devleştiği "Vivaldianno City of Mirrors" klasik müzik severlerin yanı sıra her yaştan müzikseveri heyecanlandıracak.