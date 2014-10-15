40 yazara destek

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Bu yıl ilk kez uygulamaya konan Edebiyat Eserleri Destek Projesi kapsamında desteklenecek projeler belirlendi.

Buna göre, roman, hikaye, şiir, inceleme-araştırma gibi farklı türlerden 40 esere toplamda 463 bin lira verilecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yılın sonlarında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında, Türk edebiyatının gelişimine katkı sağlayacak nitelikteki özgün edebiyat eserlerini üretecek veya bunları yayımlatacak proje müelliflerine maddi destek verilmeye başlandı.



İki bakanlık bürokratının yanı sıra edebiyat alanında temayüz etmiş 5 kişi olmak üzere toplam 7 üyeden oluşan Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulunun ilk toplantısı sonucunda, değerlendirmeye alınan 290 projeden 40'ına destek kararı çıktı.



Kurulda verilmesi kabul edilen destek miktarı ise toplamda 463 bin lira olarak gerçekleşti.



En çok roman

Kurulda değerlendirmeye alınan 101 roman başvurusundan 15'inin desteklenmesi kabul edildi.



Hikaye türüne 7, çocuk ve gençlik ile inceleme-araştırma türlerine 5'er destek verildi. Şiire yönelik 4 projenin onaylandığı Kurulda, deneme türünde 2, antoloji ve gezi türlerinde ise birer proje desteklendi.



Yeni dönem başvuruları 1 Eylül'de

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen edebiyat desteklerinin ikincisi olan 2015 yılı yazım desteği için ise 1 Eylül-15 Ekim 2014 tarihlerinde başvurulabilecek.



Bakanlıktan yazım desteği alabilmek için yazarın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, üretilecek eserin dilinin Türkçe olması, üretilecek eserin edebiyata yeni boyutlar kazandırması, özgünlük taşıması gibi şartlar aranıyor. Yayım desteği için ise eserin yazım desteğinden faydalanmak suretiyle üretilmiş olması, eserin daha önce basılı olarak yayımlanmaması ve yazara daha önce yayım desteği sağlanmamış olması gerekiyor.



(AA)