700 el tiyatro için kalktı

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ENKA Kültür Sanat ekibi, tüm seyircilerinin katılımıyla 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için sanatseverleri selamladı

26. Yıl ENKA Kültür Sanat Buluşmaları bahar etkinliklerini, 25 Mart akşamı Pürtelaş’ın Savaş oyunuyla bahar etkinliklerini tamamladı. Sahne üstünde ve seyirci koltuğunda, gencinden ustasına çok değerli sanatçıların buluştuğu gecede, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü, tüm ENKA Kültür Sanat ailesi tarafından coşkuyla kutlandı. ENKA Kültür Sanat ekibi, salonu dolduran 350 seyirci ile birlikte tüm tiyatro dostlarını selamlayarak fotoğraf çektirdi. Oyun öncesinde seyircileriyle birlikte fotoğraf çekilen ENKA Kültür Sanat ekibi, 12 etkinlikte ağırladığı 52 sanatçıyı, binlerce seyirciyle buluşturdu. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü erken kutlayan ENKA Kültür Sanat’ın değerli konukları arasında iki usta vardı. Türk tiyatrosuna nice oyuncular ve eğitmenler kazandırmış iki büyük tiyatrocu Yıldız Kenter ve Haldun Dormen, bu kez seyirci koltuğunda ENKA Kültür Sanat Buluşmaları’nın konuğu oldu. ENKA Kültür Sanat Buluşmaları, “Sanat uzun, hayat kısa” sloganıyla, yaz aylarında ENKA Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu’nda yeniden seyircisiyle buluşacak.