8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel

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İstanbul Devlet Tiyatrosu, 8 ve 10 Mart'ta "Kadınlar da Savaşı Yitirdi", 11 Mart'ta "Sevgili Hayat" oyununu sahneleyecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 3 farklı etkinlikle kutlayacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Kadınlar da Savaşı Yitirdi" adlı oyun, 8 Mart'ta Cevahir Sahnesi'nde kadınlara ücretsiz sahnelenecek. Savaşın geride bıraktığı 4 kadını anlatan oyun, 10 Mart'ta da İstanbul Kültür Üniversitesi'nde izleyicilerle buluşacak.

İki kadının gitmekle kalmanın sanrıları arasında kendi yazgılarına sürüklenişini anlatan "Sevgili Hayat" oyunu ise 11 Mart'ta Bakırköy Kadın ve Kız Çocuk Tutukevi'nde hükümlü kadınlar için sergilenecek.