80'lik çınar yine iş başında

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Ve Leonard Cohen asla tükenmeyen şiirsel enerjisi ve müzikal mirasıyla yeniden bizlerle…

O gerçekten nev-i şahsına münhasır bir müzisyen ve ‘O ne eylerse güzel eyler’ söylemini sonuna kadar hak eden ender şahsiyetlerden. Bazen romantik bazen karamsar bazen de popüler temalarıyla büyük bir şarkı yazarı, müzisyen, şair ve yazar… Dokuz yeni şarkısının yer aldığı ‘Popular Problems’da bir kez daha müzikal sınırları aşan biricik Cohen’imizin 21 Eylül’de 80’inci yaş gününü kutladığını da belirtmeden geçmeyelim.