90 yıl sonra gelen ''Beowulf'' çevirisi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

JRR Tolkien’in ‘Beowulf’ tercümesi, yazılmasından neredeyse 90 sene sonra yayımlanıyor.

Harper Collins tarafından çıkarılacak ‘Yeni Beowulf’: Çeviri ve Yorumu’ başlıklı kitabın editörlüğünü, yazarın oğlu Christopher Tolkien yaptı. Kahraman Beowulf ile kana susamış canavar Grendel’ın mücadelesini anlatan epik şiir ‘Beowulf’, eski İngilizcede yazılmış en uzun metin olarak biliniyor. Tolkien’in 1926’da tamamladığı çevirisi, aynı zamanda filolog olan yazarın Oxford’daki derslerinde kullanmak üzere aldığı notlarla beraber yayımlanacak. Tolkien, ‘Yüzüklerin Efendisi’ üçlemesi ve ‘ Hobbit ’in kazandığı başarıyı gördükten sonra 1973’te hayata veda etmişti ancak hayatı süresince basılmayan birçok eser de miras bırakmıştı.