Açıkhava'da İspanyol fırtınası

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Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri kapsamında sahne alan aşk şarkılarının büyülü sesi Monica Molina, Açıkhava’da hayranları ile buluştu.

İspanya'nın efsanevi şarkıcısı babası Antonio Molina’nın en önemli şarkılarını yeniden yorumladığı Mar Blanca albümünün Dünya Turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde konser veren Monica Molina yumuşacık sesi ve zarafeti ile seyirciyi büyüledi.



Monica Molina aşk dolu şarkıları ve muhteşem sesi ile seyirciyi kimi zaman hüzünlendirirken, kimi zaman coşturdu. Albümleri Türkiye’de satış rekorları kıran sanatçının konseri yoğun ilgi ile karşılandı ve pek çok ünlü ismin akınına uğradı.



İspanyol diva Monica Molina kariyerinin en özel şarkıları, yepyeni albümü Mar Blanca’daki muhteşem şarkıları ve sempatik tavırları ile seyirciye eşsiz bir gece yaşattı.