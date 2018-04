Adana'da düşler Seyhan Nehri'ne yansıdı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, dünyaca ünlü Fransız şov tiyatrosu Ilotopie’nin Seyhan Nehri üzerinde yaptığı ‘Suya Yansıyan Düşler’ gösterisiyle perdelerini açtı. Ateş şovu ve havai fişekler eşliğinde başlayan gösteri kapsamında ‘Rüya’ ve ‘Lunapark’ temalı iki farklı geçit seremonisinde rengarenk karakterler, Seyhan Nehri’nde geçiş yaptı. Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen festivalin açılış töreni; Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt ve Sanatçı Prof. Zeliha Berksoy’un yanı sıra on binlerce izleyicinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana her yıl verilen ‘Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün bu yılki sahibi, tiyatro ve sinema sanatçısı Prof. Zeliha Berksoy oldu.Türkiye ’nin bir ay süren, en uzun soluklu tiyatro festivali olma özelliğini taşıyan Adana Tiyatro Festivali’nde, bu yıl Türkiye’den 16, yurt dışından 5 tiyatro topluluğu, 21 farklı oyun sergileyecek. 16 Mayıs’a kadar devam edecek olan festivale bu yıl, yurt dışından Fransa’nın yanı sıra İspanya, İran, Azerbaycan ve Romanya’dan tiyatro toplulukları katılacak. İspanya’dan Yllana Tiyatrosu ‘Muu’, Romanya’dan Passe-Partout Tiyatrosu ‘Biz İkimiz’, İran’dan Inruzha Tiyatrosu ‘Kuraklık ve Yalan’ ve Azerbaycan Milli Akademik Dram Tiyatrosu ‘Lenkeran Han’ın Veziri’ adlı oyunlarını sergileyecek. Türkiye’den ise Şehir Tiyatroları, Devlet Tiyatroları ve özel tiyatrolar, Adana Tiyatro Festivali’ne katılarak oyunlarını sergileyecek. İstanbul Devlet Tiyatrosu, ‘Cimri’, ‘Hamlet’ ve ‘Çöl Fırtınaları’, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ‘Kafesten Bir Kuş Uçtu-Guguk Kuşu’, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ‘İstanbul Efendisi’, Ankara Ekin Tiyatrosu ‘Üçüncü Zil’, Bursa Devlet Tiyatrosu ‘Sarıpınar 1914’, Mersin Devlet Opera ve Balesi ‘Çalıkuşu’, İzmir Devlet Tiyatrosu ‘Son Çığlık’, Ankara Devlet Tiyatrosu ‘Nereye’, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ‘Nafile Dünya ’, Kenter Tiyatrosu ‘İyi Geceler Desdemona, Günaydın Juliet’ ve ‘Toplu Hikayeler’, Tiyatro Kedi ‘Bana Esmeyi Anlat’ ve Van Devlet Tiyatrosu ‘Ay Işığı Sirki’ adlı çocuk oyununu sergileyecek. Oyunlar, Adana’da Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi’nde sahnelenirken, festivale katılan 5 oyun ayrıca Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek. Festival kapsamında her yıl olduğu gibi açıkhavada, Taşköprü Etkinlikleri de yer alıyor. Adana’nın simgesi Taşköprü üzerinde 10-16 Mayıs tarihleri arasında müzik, dans ve performans gösterileri gerçekleşecek. Festivalde ayrıca danstan müziğe, resimden sahne fotoğrafçılığına kadar birçok farklı konuda Atölye Çalışmaları da Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Çalışma Stüdyosu’nda Adanalılarla buluşacak.