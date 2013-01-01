Adına yakışır bir dans günü

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Akbank Sanat, 29 Nisan Dünya Dans Günü için özel bir program hazırladı

Akbank Sanat , 29 Nisan Dünya Dans Günü için özel olarak hazırladığı programında dünyaca ünlü yabancı koreografların yanı sıra, uluslararası başarılara imza atan genç Türk koreografların eserlerinden de seçmeleri dans tutkunları ile buluşturuyor.

Etkinlik kapsamında ilk olarak dünyaca ünlü uluslararası pek çok dans grubunun koreografisini gerçekleştiren Uri Ivgi ve Johan Greben’in Akbank Sanat’ta gerçekleştirdiği atölye çalışması sonucu hazırladığı ‘Uri & Johan ile Yolculuk’ projesinden bir bölüm sahnelenecek. Ardından ünlü İspanyol koreograf Jesus De Vega’nın ilk kez mart ayında, Akbank Sanat dans atölyesinde profesyonel dansçılarıyla gerçekleştirdiği proje izleyicilerle buluşacak. Uluslararası birçok projeye imza atan koreograf Korhan Başaran’ın 2013 yılında prömiyerini New York’lu bir dans grubu ile Akbank Sanat bünyesinde gerçekleştirdiği ‘Heva’ adlı çalışmasından bir düet ile devam edecek etkinlikte, ayrıca Serhat Kural ve Beril Şenöz tarafından aynı projeden başka bir düet daha sergilenecek. Gösteri kapsamında bir de solo dans ile izleyici ile buluşacak olan Başaran, yeni çalışmasından örnekleri de dans tutkunları ile paylaşacak.

Akbank Sanat 29 Nisan Dünya Dans Günü etkinlikleri, başarılı koreograf ve dansçı Evrim Akyay’ın Alper Marangoz eşliğinde yeni projesinden örnekler ve koreograf Önder Çevik’in ‘Kendinden Uzak’ projesinden canlı müzik eşliğinde gerçekleştireceği bir düet ile sona erecek.

Akbank Sanat, 29 Nisan Salı, 16.00, bilet fiyatı: 10 TL.