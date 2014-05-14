Aerosmith konseri

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Efsane grup 14 Mayıs 2014'te İTÜ Stadyumu’nda sahne alacak!

Rock’n Roll’un efsane grubu Aerosmith, Dünya Turnesi kapsamında 14 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul, İTÜ Stadyumu’nda sahne alacak. BKM ve MAP İletişim organizasyonuyla Türkiye’de ilk kez konser verecek olan grup, unutulmaz şarkılarının yanı sıra 11 yıl aradan sonra tamamen yeni şarkılardan oluşan ilk stüdyo albümü “Music From Another Dimension”dan da şarkılar seslendirecek. Rolling Stone dergisinin “Tüm zamanların en büyük 100 sanatçısı” listesinde yer alan Aerosmith, başta 4 Grammy ödülü olmak üzere birçok ödülün de sahibi.

