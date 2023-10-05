Afife Jale Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yılki Afife Jale Ödülleri'nin sunuculuğunu Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli üstlenirken toplam 16 dalda ödül verildi.

Merve Dizdar da gecede ödül alırken, Kerem Alışık’ın rol aldığı “1923” müzikali Haldun Dormen Özel Ödülü aldı.

25. AFİFE JALE ÖDÜLLERİ KAZANANLARI

Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü: Hakan Tabakan (Güzel Son)

Haldun Dormen Özel Ödülü: 1923 Müzikali

Yapı Kredi Özel Ödülü: Merve Dizdar

Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü: Prof. Dr. Cevat Çapan

En başarılı oyun: 1984 (Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu)

Yönetmen: 1984 (Murat Daltaban)

Kadın oyuncu: Özlem Zeynep Dinsel (Kızlar ve Oğlanlar)

Erkek oyuncu: Hakan Gerçek (III: Richard: Niçin Yaptım)

Yardımcı kadın oyuncu: Binnur Şerbetçioğlu (Fosforlu Cevriye)

Yardımcı erkek oyuncu: Tolga İskit (Çember’in Anası)

Sahne tasarımı: Cem Yılmazer–Burak Etöz (1984)

Giysi tasarımı: Eylül Gürcan (Tartuffe)

Sahne müziği: Oğuzhan Balcı (Fosforlu Cevriye)

Işık tasarımı: Cem Yılmazer (1984)

Hareket düzeni (koreografi): Maral Ceranoğlu (Fosforlu Cevriye)

Genç kuşak sanatçı: Yunus Eski (Talihsiz Çocuk Parkı Yaralanmaları)