Ağustosta her gece 'yıldızlı'

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Merakla beklenen Turkcell Yıldızlı Geceler konser serisi 1 Ağustos'ta Ajda Pekkan'la başlıyor.

Pera Event organizasyonuyla gerçekleşecek Turkcell Yıldızlı Geceler konser serisi, adı üzerinde müziğin yıldızlarını 1-31 Ağustos tarihleri arasında Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde ağırlayacak. Turkcell’in 20. yılı şerefine bir aya yayılan hayli kapsamlı bir program sunan konser serisinin açılışını 1 Ağustos’ta sahne şovlarıyla da adından söz ettiren süperstar Ajda Pekkan yapacak. Emma Shapplin, Monica Molina, Iyeoka, George Dalaras gibi müziğin uluslararası yıldızlarının yanı sıra aralarında Nükhet Duru-Timur Selçuk, Birsen Tezer- Bülent Ortaçgil, Erol Evgin, Ali Kocatepe, Cengiz Kurtoğlu, Volkan Konak, Şebnem Ferah, MFÖ, Candan Erçetin, Sertap Erener’in de olduğu 40’ı aşkın sanatçı ağustos boyunca Harbiye Açıkhava’da olacak.



Karadeniz Gecesi kapsamında Fuat Saka, Niyazi Koyuncu ve Karmate’nin sahneye çıkacağı etkinlik kapsamında Ali Kocatepe de 50. sanat yılını sanatçı dostlarıyla birlikte Açıkhava’da kutlayacak. Müzikseverlerin Hande Yener ve Yavuz Bingöl’ü (Öykü Gürman ve Serkan Çağrı’yla birlikte) senfonik orkestra eşliğinde izleme fırsatı bulacağı Turkcell Yıldızlı Geceler’de Kurtalan Expres eşliğinde Şevval Sam, özel konuğu Lara Fabian eşliğinde Mustafa Ceceli de sahneye çıkacak. Tüm Turkcell Yıldızlı Geceler konser biletleri Biletix’ten edinilebilir.



Program

1 Ağustos: Ajda Pekkan

2 Ağustos: Emma Shapplin

3 Ağustos: Sertap Erener

4 Ağustos: Cengiz Kurtoğlu

5 Ağustos: Serdar Ortaç

6 Ağustos: Monica Molina

7 Ağustos: Birsen Tezer ve Bülent Ortaçgil

8 Ağustos: MFÖ

9 Ağustos: Iyeoka

11 Ağustos: Karadeniz Gecesi: Fuat Saka, Niyazi Koyuncu ve Karmate

12 Ağustos: Şevval Sam-Kurtalan Expres

13 Ağustos: Mustafa Ceceli (özel konuk: Lara Fabian)

14 Ağustos: Sibel Can

15 Ağustos: Erol Evgin

16 Ağustos: Ferhat Göçer-Symphonie D’orient Project

18 Ağustos: Yavuz Bingöl, Öykü Gürman ve Serkan Çağrı (senfonik konser)

20 Ağustos: Söz-Müzik Ali Kocaptepe (50. Altın Yıl özel konseri)

21 Ağustos: Candan Erçetin

22 Ağustos: Kenan Doğulu

23 Ağustos: Funda Arar

25 Ağustos: Hande Yener (senfonik konser)

26 Ağustos: Volkan Konak

27 Ağustos: Nükhet Duru-Timur Selçuk

29 Ağustos: George Dalaras-Rembetiko Umplugged

30 Ağustos: Şebnem Ferah

31 Ağustos: 2CELLOS