Merakla beklenen Turkcell Yıldızlı Geceler konser serisi 1 Ağustos'ta Ajda Pekkan'la başlıyor.
Pera Event organizasyonuyla gerçekleşecek Turkcell Yıldızlı Geceler konser serisi, adı üzerinde müziğin yıldızlarını 1-31 Ağustos tarihleri arasında Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde ağırlayacak. Turkcell’in 20. yılı şerefine bir aya yayılan hayli kapsamlı bir program sunan konser serisinin açılışını 1 Ağustos’ta sahne şovlarıyla da adından söz ettiren süperstar Ajda Pekkan yapacak. Emma Shapplin, Monica Molina, Iyeoka, George Dalaras gibi müziğin uluslararası yıldızlarının yanı sıra aralarında Nükhet Duru-Timur Selçuk, Birsen Tezer- Bülent Ortaçgil, Erol Evgin, Ali Kocatepe, Cengiz Kurtoğlu, Volkan Konak, Şebnem Ferah, MFÖ, Candan Erçetin, Sertap Erener’in de olduğu 40’ı aşkın sanatçı ağustos boyunca Harbiye Açıkhava’da olacak.
Karadeniz Gecesi kapsamında Fuat Saka, Niyazi Koyuncu ve Karmate’nin sahneye çıkacağı etkinlik kapsamında Ali Kocatepe de 50. sanat yılını sanatçı dostlarıyla birlikte Açıkhava’da kutlayacak. Müzikseverlerin Hande Yener ve Yavuz Bingöl’ü (Öykü Gürman ve Serkan Çağrı’yla birlikte) senfonik orkestra eşliğinde izleme fırsatı bulacağı Turkcell Yıldızlı Geceler’de Kurtalan Expres eşliğinde Şevval Sam, özel konuğu Lara Fabian eşliğinde Mustafa Ceceli de sahneye çıkacak. Tüm Turkcell Yıldızlı Geceler konser biletleri Biletix’ten edinilebilir.
Program
1 Ağustos: Ajda Pekkan
2 Ağustos: Emma Shapplin
3 Ağustos: Sertap Erener
4 Ağustos: Cengiz Kurtoğlu
5 Ağustos: Serdar Ortaç
6 Ağustos: Monica Molina
7 Ağustos: Birsen Tezer ve Bülent Ortaçgil
8 Ağustos: MFÖ
9 Ağustos: Iyeoka
11 Ağustos: Karadeniz Gecesi: Fuat Saka, Niyazi Koyuncu ve Karmate
12 Ağustos: Şevval Sam-Kurtalan Expres
13 Ağustos: Mustafa Ceceli (özel konuk: Lara Fabian)
14 Ağustos: Sibel Can
15 Ağustos: Erol Evgin
16 Ağustos: Ferhat Göçer-Symphonie D’orient Project
18 Ağustos: Yavuz Bingöl, Öykü Gürman ve Serkan Çağrı (senfonik konser)
20 Ağustos: Söz-Müzik Ali Kocaptepe (50. Altın Yıl özel konseri)
21 Ağustos: Candan Erçetin
22 Ağustos: Kenan Doğulu
23 Ağustos: Funda Arar
25 Ağustos: Hande Yener (senfonik konser)
26 Ağustos: Volkan Konak
27 Ağustos: Nükhet Duru-Timur Selçuk
29 Ağustos: George Dalaras-Rembetiko Umplugged
30 Ağustos: Şebnem Ferah
31 Ağustos: 2CELLOS