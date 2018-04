Ağustos'ta Yasmin Levy

Ağustos boyunca Turkcell’in 20. Yıl etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri çerçevesinde, 28 Ağustos’ta Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde, ülkemizde geniş hayran kitlesi olan Yasmin Levy sahne alacak.



Ladino müziğinin sıra dışı yorumcusu Yasmin Levy; İspanyol flamekosunu, Arjantin tangosunu ve Portekiz fadosunu yansıtan müziğini büyüleyici bir şekilde sergilemeye devam ediyor. Sanatçının son albümü Libertad'da yer verdiği Türk sazları, insanı bir anda yakalayan keskin çıkışları ile albüme daha da tutkulu bir hava katıyor. Levy için yeni bir müzikal yolculuk olan bu albüm, sanatçının Ladino dilinde okuduğu parçalar üzerinde büyük etkisi olan İspanyol ve Türk müziğine yoğunlaşması ile bambaşka bir yönelim göstererek, kendine has bir duruş ortaya koyuyor. Yasmin Levy, kendi müzik ruhunu ortaya çıkarmasını sağlayan Libertad albümü için; "Bu proje şu an hayatımda kim ya da ne olduğumu, nerede olduğumu ortaya koyuyor. Kendimi her açıdan özgür hissettiğim bir çalışma oldu" diyor. Bu özgürlük hali albümdeki parça seçimlerinde de hissediliyor. Toplam on iki şarkının yedi tanesi Yasmin Levy'e ait. Albümde ayrıca Türk müziğinin incilerinden olan Firuze ve Farsça klasik bir parça olan Recuerdo (Soghati)'nun benzersiz bir yorumu da bulunuyor. Konserlerinde el üstünde tuttuğu flamenko dünyasının tutkusunu alan Yasmin Levy, bu tutkuyu Türk müziğinin duygusal ve hisli havası ile tamamlıyor. Flamenko gitara, Türk sazlarının zengin sesleri ve piyanonun da eklenmesi sanatçının canlı performanslarına bambaşka bir ruh katıyor. Her şeyin ötesinde, Yasmin Levy'nin büyüleyici sesi ve şarkı sözü yazarlığı farklı müzikal kültürlerin birbiriyle bütünleşmesini sağlayarak unutulmaz bir atmosfer yaratmayı başarıyor.



28 Ağustos’ta, Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde, Pera Event organizasyonunda, Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında konser verecek olan Yasmin Levy hayranlarına büyüleyici bir performans sergileyecek.