AIMA Gitar Masterclass

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Yunanlı sanatçı Elena Papandreou, AIMA Gitar Masterclass’ında genç müzisyenlerle buluşuyor.

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nin (AIMA) Yunanlı gitar sanatçısı Elena Papandreou yönetimindeki Gitar Masterclass’ı 16 Temmuz’da başladı. 22 Temmuz’a kadar sürecek Gitar Masterclass’ı öğrencileri, 21 Temmuz’da Ayvalık Taksiyarhis Kilisesi’nde müzikseverlere klasik müzik keyfi yaşatacak.

Birçok Avrupa ülkesi, ABD, Kanada, Venezuela, Puerto Rico, Brezilya, Meksika, Kolombiya, Tayvan ve Japonya’da konserler gerçekleştiren sanatçı Elena Papandreou, halen Selanik’teki Makedonya Üniversitesi’nde profesör unvanıyla görev yapıyor. Ayrıca, Oscar Ghiglia ile birlikte İtalya’daki Chitarristici di Gargnano yaz kurslarında ders veriyor.