Al Di Meola, Beatles şarkılarıyla İstabul'da

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Efsane gitarist Al Di Meola 8 Mayıs akşamı Cemal Reşit Rey'de Beatles parçaları ile seyircileriyle buluşacak

Efsane gitarist Al Di Meola 8 Mayıs akşamı Cemal Reşit Rey’de Beatles parçaları ile seyircileriyle buluşacak. Amerikan ve Latin caz gitarı çalan Meola, 1976 yılına kadar Chick Corea’nın kurduğu ‘Return To Forever’ grubu ile çaldı. Ardından ilk solo albümü ‘Land of the Midnight Sun’ı çıkararak caz dünyasına kendi imzasını attı. Paco De Lucia ve John McLaughlin gibi isimlerle de birlikte çalıştı. Geçtiğimiz Eylül ayında kendisini gitara yönlendiren grup diye tanımladığı Beatles’a ithafen ‘All Your Life’ albümünü yayınladı. Daha önce defalarca kez İstanbul ’a gelen sanatçı bu sefer de 8 Mayıs 20:00’da bu albümünün parçaları ile Cemal Reşit Rey’de olacak.