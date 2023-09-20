Altın Portakal'da "Onur" ve "Yaşam Boyu Başarı" ödülü alacak sanatçılar belli oldu

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sanatçılar Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer'e "Onur Ödülü", Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verileceği açıklandı.

FESTİVAL "ATATÜRK" BELGESELİYLE BAŞLAYACAK

Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer, programı güçlü, içeriği zengin ve köklerine bağlı bir festival olacağını ifade etti.

Festival kapsamında Alanya, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde film gösterimlerinin yapılacağını belirten Tuncer, festivalin Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak yönetmenliğini Tolga Örnek'in yaptığı 1998 yapımı Atatürk belgeseli gösterimiyle açılacağını vurguladı.

Festival filmlerinin açık hava gösterimlerinde de izleyiciyle buluşacağını anlatan Tuncer, "Jürilerimizin değerlendirmeleri sonucunda 10 ulusal uzun metraj, 8 belgesel, 14 kısa metraj film yarışacak. Uluslararası Uzun Metraj Film yarışmasında ise 10 film yer alacak. Festival kapsamında sinema sektörünü bu yıl toplam 1 milyon 945 bin lira ödülle destekleyeceğiz." bilgisini verdi.

Tuncer, festivalde sinema biletlerinin 5 liradan satılacağını kaydetti.