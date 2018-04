Amerikan müzik ödülleri verildi!

Amerikan Müzik Ödülleri, Los Angeles'ta dün gece yapılan törenle sahiplerini buldu.

Törenin açılışını müthiş şovuyla Katy Perry yaptı. İşte gecenin kazananları:





Yılın Single'ı: "Cruise" (Florida Georgia Line featuring Nelly)

Yılın pop/rock kadın sanatçısı: Taylor Swift

Yılın pop/rock erkek sanatçısı: Justin Timberlake

Pop/rock grubu: One Direction

Pop/rock albümü: "Take Me Home" (One Direction)

Kadın country sanatçısı: Taylor Swift

Erkek country sanatçısı: Luke Bryan

Country grubu: Lady Antebellum

Country albümü: "Red" (Taylor Swift)

Rap/hip-hop sanatçısı: Macklemore & Ryan Lewis

Rap/hip-hop albümü: "The Heist" (Macklemore & Ryan Lewis)

Kadın soul/R&B sanatçısı: Rihanna

Erkek soul/R&B sanatçısı: Justin Timberlake

Soul/R&B albümü: "The 20/20 Experience" (Justin Timberlake)

Alternatif rock sanatçısı: Imagine Dragons

Latin sanatçı: Marc Anthony

Elektronik dans müziği sanatçısı: Avicii