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Amerikan müzik ödülleri verildi!

Amerikan Müzik Ödülleri, Los Angeles'ta dün gece yapılan törenle sahiplerini buldu.
Törenin açılışını müthiş şovuyla Katy Perry yaptı. İşte gecenin kazananları:


Yılın Single'ı: "Cruise" (Florida Georgia Line featuring Nelly)
Yılın pop/rock kadın sanatçısı: Taylor Swift
Yılın pop/rock erkek sanatçısı: Justin Timberlake
Pop/rock grubu: One Direction
Pop/rock albümü: "Take Me Home" (One Direction)
Kadın country sanatçısı: Taylor Swift
Erkek country sanatçısı: Luke Bryan
Country grubu: Lady Antebellum
Country albümü: "Red" (Taylor Swift)
Rap/hip-hop sanatçısı: Macklemore & Ryan Lewis
Rap/hip-hop albümü: "The Heist" (Macklemore & Ryan Lewis)
Kadın soul/R&B sanatçısı: Rihanna
Erkek soul/R&B sanatçısı: Justin Timberlake
Soul/R&B albümü: "The 20/20 Experience" (Justin Timberlake)
Alternatif rock sanatçısı: Imagine Dragons
Latin sanatçı: Marc Anthony
Elektronik dans müziği sanatçısı: Avicii
  Fotogaleri: Amerikan Müzik Ödülleri
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