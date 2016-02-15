Güzin ve Zeynep Özyağcılar’ı anne-kız rolüyle bir araya getiren “Demir”, 15 Şubat 2016, Pazartesi akşamı Profilo Kültür Merkezi’nde perdelerini açıyor.

Tiyatro Martı tarafından sahneye konan “Demir”de, gerçek hayatta anne-kız olan usta oyuncu Güzin Özyağcılar ile Zeynep Özyağcılar birlikte rol alıyor. İskoçyalı tiyatro, radyo, sinema ve dizi yazarı Rona Munro’nun kaleme aldığı “Demir”, alışık olunmayan bir anne-kız hikayesini anlatıyor. Serkan Üstüner yönetmenliğinde sahneye konan oyunda Güzin Özyağcılar, Zeynep Özyağcılar, Gözde Çetiner ve Burak Tanay aynı sahneyi paylaşıyor.

Rona Munro, “Demir” oyununda izleyenleri kadının savruluşuna, sistemdeki yeri ve pek bilinmeyen yönleriyle kadın dünyasına tanık ediyor. Oyun, 15 yıl önce kocasını öldüren ve müebbet hapse mahkum olmuş bir kadınla, annesi hapse düştüğünde 11 yaşında olan, geçmişi bu travmayla silinen kızının ilk defa bir araya gelme hikayesini anlatıyor.







